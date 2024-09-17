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Avrupa Borsalarında Yükseliş Rüzgarı

Avrupa borsaları yükselişle kapanarak yatırımcıların yüzünü güldürdü. DAX ve CAC 40 gibi önemli endeksler artış kaydetti.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 20:01
Avrupa Borsalarında Yükseliş Rüzgarı

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları, gün sonunda yükselişle kapanarak yatırımcılarının umutlarını artırdı. Kapanışta, Stoxx Europe 600 endeksi %0,4'lük bir artışla 517,19 puana yükseldi.

Önemli Endekslerde Artışlar

Almanya'nın DAX 40 endeksi %0,5 değer kazanarak 18.726,08 puana ulaşırken, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,51 artış göstererek 7.487,42 puanın üzerine çıktı. İtalya'nın FTSE MIB 30 endeksi %0,63 değer artışıyla 33.780,28 puana, İngiltere'nin FTSE 100 endeksi ise %0,38 yükselişle 8.309,86 puana ulaştı.

Piyasalarda Dikkat Çeken Gelişmeler

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19:52 itibarıyla %0,11 artışla 1,112 seviyelerinde işlem gördü. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılacak para politikası kararının belirsizliği etkisini sürdürürken, Avrupa'da bu hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantısı takip ediliyor.

Almanya'da Ekonomik Endişeler

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da yatırımcı güveni, ekonomik aktivitenin zayıf seyrettiği dönemlerde eylülde %0,5'le düşüş göstererek 2020 Mayıs’ından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, "Ekonomik durumun erken toparlanacağına yönelik umutlar gözle görülür şekilde azalıyor." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

ABD'den Gelen Veriler

ABD'de bugün açıklanan sanayi üretimi verileri, ağustosta piyasa beklentilerinin üzerinde %0,8 artış kaydederek dikkat çekti. Buna karşılık, perakende satışlar ise %0,1'lik bir artış göstererek aylık bazda düşeceği beklenen rakamların aksine olumlu bir tablo ortaya koydu.

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