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Avrupa Borsalarında Yükseliş Rüzgarı

Avrupa borsaları haftanın kapanışını yükselişle yaptı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1,09 arttı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 21:28
Avrupa Borsalarında Yükseliş Rüzgarı

Avrupa Borsalarında Yükseliş Rüzgarı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde değer kazandı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,09 artış ile 510,9 puana ulaştı.

Ülkeler Bazında Performans

İngiltere'de FTSE 100 endeksi, yüzde 0,83 artış göstererek 8.177,15 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,8 yükselerek 7.409,11 puana çıktı. Almanya'nın DAX 40 endeksi, yüzde 0,93 artışla 19.254,97 puana, İtalya'nın FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,15 değer kazanarak 34.676,17 puana ulaştı.

Döviz Piyasalarında Gelişmeler

Avro/dolar paritesi, Türkiye saati ile 21:12 itibarıyla yüzde 0,41 düşüşle 1,084 seviyesine geriledi. Küresel piyasalarda 5 Kasım'da gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimlerine dair belirsizlikler gözlemlenirken, yatırımcıların odak noktasında ABD'deki istihdam verileri yer aldı.

ABD İstihdam Verileri

ABD'de ekim ayında tarım dışı istihdam, yalnızca 12 bin kişilik artış gösterdi ve bu rakam beklentilerin altında kaldı. Aynı dönemde işsizlik oranı ise sabit kalarak yüzde 4,1 seviyesinde korundu.

Avrupa Ekonomisi Üzerine Değerlendirmeler

Avrupa'da bu hafta açıklanan enflasyon ve işsizlik verileri de yakından takip edildi. Ekim ayında, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2 ile beklenenden fazla artış gösterdi. Analistler, ECB'nin aralık ayındaki toplantısında büyük bir faiz indirimi yapma olasılığının azaldığını ifade ettiler. Ayrıca, bölgede işsizlik oranı eylül ayında yüzde 6,3 ile sabit kaldı.

ECB Başkanı’nın Açıklamaları

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonda kalıcı yüzde 2 hedefine dair yaptığı değerlendirmede, "Büyük bir şok olmadığı sürece bu, 2025 yılı içinde gerçekleşecektir," açıklamasında bulundu.

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