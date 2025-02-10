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Avrupa Borsalarında Yükseliş Rüzgarı

Avrupa borsaları, Trump'ın ek gümrük vergisi açıklaması sonrası haftaya yükselişle başladı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 20:42
Avrupa Borsalarında Yükseliş Rüzgarı

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getirileceğini açıklamasının ardından haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, %0,58 artış göstererek 545,92 puana ulaştı.

Öne çıkan endeksler arasında; İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,77 artarak 8.767,8 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,57 değer kazanarak 21.911,74 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,42 yükselerek 8.006,22 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,5 artışla 37.242,17 puana ulaştı.

Diğer taraftan, Avro/dolar paritesi, TSİ 20.29 itibarıyla %0,17 değer kaybederek 1,03 seviyesinden işlem gördü.

Trump, önceki gün çelik ve alüminyum ithalatına yönelik %25 oranında gümrük vergisi getirileceğini duyurdu.

Son olarak, Avrupa'da gaz fiyatları, hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi ve depolardaki gaz miktarının azalmasıyla son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, mart vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı %4 civarında artışla 58,75 avro seviyesine yükseldi.

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