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Avrupa'da Doğal Gaz Fiyatları Yükselişte: Yılın En Yüksek Seviyesi Görüldü

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, aralık vadeli kontratlarda megavatsaat başına 44,32 avroya çıkarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 16:01
Avrupa'da Doğal Gaz Fiyatları Yükselişte: Yılın En Yüksek Seviyesi Görüldü

Avrupa'da Doğal Gaz Fiyatları Yükselişte

Avrupa'da aralık vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yılın en yüksek seviyesine ulaşarak megavatsaat başına 44,32 avro olarak kaydedildi.

TTF Piyasasında Yükseliş

Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTFde işlem gören aralık vadeli kontratlar, önceki gün megavatsaat başına 43,72 avro kapanış fiyatı ile yüzde 1,37 artış gösterdi ve 44,32 avro seviyesine ulaştı.

Artışın Nedenleri

Uzmanlar, bu artışın kış döneminde düşen sıcaklıklar ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin yetersiz kalması nedeniyle doğal gaz talebinin arttığını belirtmektedir. Ayrıca, Avrupa'da doğal gaz depolarındaki doluluk oranı 10 Kasım itibarıyla %93,4 olarak kaydedildi.

Trump'ın Seçimi ve Piyasa Etkisi

5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın zaferinin de doğal gaz fiyatlarında artışa destek verdiği ifade ediliyor. Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy'nin LNG ve Elektrik Piyasaları Analisti Kaushal Ramesh, Trump'ın zaferinin piyasa tepkilerini sınırlı tuttuğunu ancak orta vadede ABD'nin önde gelen petrol ve LNG ihracatçısı rolünü güçlendirmesi beklentisini dile getirdi.

Piyasa Dinamikleri ve Gelecek Öngörüleri

Ramesh, yıl sonuna kadar piyasa hareketlerini etkileyen ana faktörün reaktif hava koşullarına hazırlık önlemleri olduğunu ve bunun 2025'e yönelik belirsizliği koruduğunu ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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