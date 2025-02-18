Avrupa'nın LNG İthalatı 2024'te Düşüş Yaşıyor: Son Üç Yılın En Düşüğü

Avrupa'nın LNG ithalatı 2024'te son üç yılın en düşük seviyesine geriledi, Rusya'dan ise artış gözlendi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 09:41
Avrupa'nın LNG İthalatı 2024'te Düşüş Yaşıyor: Son Üç Yılın En Düşüğü

Avrupa'nın LNG İthalatı 2024'te Son Üç Yılın En Düşük Seviyesine İndi

Avrupa'nın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı, 2024 yılı itibarıyla %19 oranında azalarak 135 milyar metreküpe geriledi. Bu durum, kıtanın tarihindeki en düşük seviyelerden birini ortaya koyuyor. Ayrıca, Avrupa'nın gaz tüketiminde de son 11 yılın en düşük rakamları kaydedildi.

İthalatta Önemli Düşüşler

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü'nün (IEEFA) hazırladığı rapora göre, AB ülkelerinin LNG ithalatı, geçen yıl %16 oranında düşüş gösterdi. Yenilenebilir enerji yatırımları ve boru hattı gaz ithalatındaki artışlar, bu azalışta belirleyici rol oynadı.

2021 ila 2024 arasındaki toplam gaz talebi %20 oranında azalırken, 2024 yılı genelinde gaz talebi yatay düzeyde kalmasına karşın kasım ve aralık aylarındaki artış dikkat çekti.

Gaz Depolama Önlemleri ve Altyapı Gelişimi

Raporda, Avrupa'daki gaz depolama tedbirlerinin arz şoklarını önemli ölçüde absorbe ettiği ve özellikle kış aylarında arz güvenliğini artırdığı belirtiliyor. Geçen yıl sonunda AB gaz depolarının doluluğu %72,16 seviyesine ulaştı.

Aralık ayında LNG ithalatı, 2023 yılının aynı dönemine göre %3, 2022 yılına göre ise %17 daha düşük kaydedildi. Ayrıca, geçen yıl Avrupa'daki LNG yeniden gazlaştırma kapasitesi yalnızca %6 oranında artarken, toplam kapasite 2021'den bu yana %29 oranında büyüme gösterdi.

Rusya ile İlişkiler ve Gelecek Öngörüleri

Rusya'dan yapılan LNG ithalatı ise bir önceki yıla göre %18 oranında artış gösterdi. Fransa, 2024 yılında İspanya'yı geçerek Avrupa'nın en büyük Rus LNG ithalatçısı haline geldi.

IEEFA'nın tahminlerine göre, 2025'te Avrupa'nın LNG ithalatının %17 artarak 158 milyar metreküpe ulaşması bekleniyor. Ancak bu seviye, 2022'nin altında kalacağı için Avrupa'nın LNG talebinin zirveyi geride bırakmış olabileceği değerlendiriliyor.

Fosil Yakıt Bağımlılığına Dikkat

Son olarak, raporda Avrupa'nın fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma çabalarının önemi vurgulandı. Geçen yıl rüzgar ve hidroelektrik üretiminde artış olurken, güneş enerjisi üretimi rekor seviyeye ulaştı ve fosil yakıt bazlı üretim azalmaya devam etti.

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