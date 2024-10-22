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Avrupa Parlamentosu, Ukrayna için 35 Milyar Avro Kredi Onayladı

AP, Ukrayna'ya 35 milyar avro kredi verilmesini ve geri ödemelerin Rus varlıklarından sağlanmasını kabul etti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 16:13
Avrupa Parlamentosu, Ukrayna için 35 Milyar Avro Kredi Onayladı

Avrupa Parlamentosu'ndan Tarihi Karar

Avrupa Parlamentosu (AP), Ukrayna'ya yönelik önemli bir adım atarak 35 milyar avro kredi verilmesini onayladı. Bu kredi anlaşması, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının geri ödeme aracı olarak kullanılmasını öngörüyor.

Strazburg'daki Genel Kurul Toplantısı

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Ukrayna'ya yönelik kredi sağlanmasına dair bir teklif değerlendirildi. 518 milletvekilinin "evet" oyu vermesi, yalnızca 56 "hayır" oyuna karşı bu önerinin kabul edilmesini sağladı.

Ukrayna Kredi İşbirliği Mekanizması

Yeni oluşturulacak olan Ukrayna Kredi İşbirliği Mekanizması, AB içerisinde dondurulan Rusya Merkez Bankası varlıklarından elde edilecek gelirleri, Ukrayna'nın yararına sunmayı hedefliyor. Ayrıca, G7 ülkeleri ve AB ortakları, Ukrayna'ya sağlanacak kredi geri ödemelerinde bu dondurulmuş varlıklardan elde edilecek gelir akışını kullanacak.

G7 Ülkeleri ile İşbirliği

Haziran ayında G7 ülkeleri liderleri, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen gelirlerin teminat olarak gösterilmesiyle toplamda 50 milyar dolar (yaklaşık 45 milyar avro) kredi verilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Bu temel, Ukrayna'nın ekonomik istikrarını sağlamayı amaçlıyor.

Dondurulan Varlıkların Ekonomik Etkileri

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Batı ülkeleri, yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu. Bu dondurma işlemlerinin yaklaşık 200 milyar doları Avrupa Birliği ülkelerinde yer alıyor. Dondurulan varlıklar ise her yıl milyarlarca dolar faiz geliri üretiyor. ABD ve G7 ülkeleri, bu gelirleri Ukrayna'nın desteklenmesi amacıyla kullanmayı planlıyor.

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