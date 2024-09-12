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Avrupa Rüzgar Enerjisi Kapasitesinde Önemli Artış

Avrupa'nın rüzgar enerjisi kapasitesi 2023'ün ilk yarısında 6,4 gigavat artarak toplam 278 gigavata ulaştı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 14:20
Avrupa Rüzgar Enerjisi Kapasitesinde Önemli Artış

Avrupa Rüzgar Enerjisi Kapasitesi Artıyor

2023 yılının ilk altı ayında Avrupa'nın rüzgar enerjisi kapasitesi 6,4 gigavat artarak toplamda 278 gigavata yükseldi. Bu bulgular, Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği olan WindEurope tarafından paylaşılan verilere dayanıyor.

Kapasite Artışında Ülkelerin Rolü

Eklenen kapasite içerisinde, 5,3 gigavata karşılık gelen kısım karasal rüzgar santrallerinden, 1,1 gigavat ise deniz üstü rüzgar santrallerinden temin edildi. Almanya, 1,7 gigavat ile lider durumda iken, onu 1,2 gigavat ile Fransa ve 876 megavat ile İspanya takip etti.

Geleceğe Dair Uyarılar

WindEurope'un CEO'su Giles Dickson, mevcut verilerin değerlendirildiği bir açıklamada, Avrupa'nın 2030 yılı enerji hedefleri doğrultusunda yeterli rüzgar santrali inşa edilmediğine dikkat çekti. Dickson, "Kapasiteler önümüzdeki altı yıl içinde artacak; ancak bu artış yeterli olmayacak. Hükümetlerin, şebeke bağlantılarının zamanında yapılabilmesi için gerekli düzenlemeleri acilen hayata geçirmesi gerekiyor. Lojistik ve liman altyapısının da bu bağlamda geliştirilmesi önem taşıyor," şeklinde uyarıda bulundu.

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