Ayçiçek yağı fiyatına zeytinyağı mı olur demeyin! 12 Şubat tarihine kadar dev kampanya başlatıldı

Uygun fiyatlara zeytinyağı satın almak istiyorsanız Hakmar Express müjde dolu haberi duyurdu. Ayçiçek yağı fiyatına zeytinyağını satışa çıkardı. Normalde Hakmar Express’te 229,50 TL’ye satışta olan ürün, 12 Şubat tarihine kadar indirimli şekilde 199,50 TL’ye satışa çıkartılacak. Komili marka 1 litre yemeklik zeytinyağının normal piyasa fiyatı ise 265,90 TL’den başlıyor. Uygun fiyatlarla bir litrelik zeytinyağını sepete ekleyip çıkacaksanız. Muhakkak Hakmar Express’in başlatmış olduğu bu kampanyadan yararlanmalısınız!

BİR LİTRELİK ZEYTİNYAĞI 199,50 TL’YE DÜŞÜYOR

Hakmar Express zaman zaman bir çok farklı indirim kampanyasına imza atarak vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu sefer 30 Ocak tarihinde başlatmış olduğu aktüel ürünler kataloğunda vatandaşların büyük bir merakla beklediği zeytinyağını indirimli satışa çıkardı. Özellikle zeytinyağına yapılan pes peşe zamlardan kaynaklı vatandaşlar zeytinyağlarına el değdiremez hale gelmişti ta ki Hakmar Express bu indirim kampanyasını başlatana kadar. Ayçiçek yağı alacağınız fiyata zeytinyağı almanız Hakmar Express’le mümkün olacak. 12 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak bu kampanya doğrultusunda bir litrelik yemeklik zeytinyağı 229,50 TL yerine 199,50 TL’ye düşecek. Bu ürünün normalde piyasa değeri ise ortalama olarak 265,90 TL. Sizlerde neredeyse 70 TL indirimli şekilde bu ürünü satın almak istiyorsanız 12 Şubat tarihine kadar Hakmar Express şubelerine uğrayabilirsiniz.



