Ayçiçek yağı sadece 149 TL’ye, çay 99 TL’ye düşüyor! O market özel bir kampanya başlattı

İndirimli ayçiçek yağı, çay salça, şeker gibi temel gıda ürünlerini satın almak isteyenler Furpa marketlere koşacak. Furpa marketler, 11 Şubat tarihinden itibaren başlattığı yeni kampanyayla iyi günde kötü günde Bursaspor’la birlikte sloganıyla; Bursaspor etiketiyle pek çok ürünü uygun fiyatlı satışa çıkardı. İşte Furpa marketler 11 17 Şubat 2024 aktüel katalogu…

Ayçiçek yağı sadece 149 TL’ye, çay 99 TL’ye düşüyor! O market özel bir kampanya başlattı
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Furpa marketler vatadaşların beklediği indirim kampanyasını duyurdu. Furpa 11 16 Şubat aktüel katalogunda çaydan ayçiçek yağına, salçadan pirince birçok ürünü uygun fiyatlarla satışa çıkardı. Bursaspor’a destek amacıyla paylaşmış olduğu bu aktüel ürünler katalogunda sunduğu ürünleri, Bursaspor etiketiyle satışa çıkardı. Katalog kapsamında 11 16 Şubat tarihleri arasında 4 litrelik ayçiçek yağını 149,90 TL’ye, 1 kilogramlık siyah çayı 99,90 TL’ye satacak. 

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE HANGİSİNE EL ATASANIZ UYGUN FİYATLI RAFLARDA SATIŞTA OLACAK

Uygun fiyatlarla temel gıda ürünü almak isteyenler koştur koştur Furpa marketlere koşacak. Furpa marketler öyle bir aktüel katalogu duyurdu ki, görenin ağzı açık kalacak. 11 16 Şubat aktüel ürünler katalogunda buğday unu, ayçiçek yağı, salça, pirinç, mercimek, şeker, çiçek balı gibi ürünler raflarda uygun fiyata satışa olacak. Bursaspor’a destek amacıyla Bursaspor ürünlerinin satışa çıkartıldığı Furpa marketlerde, iyi kalitelideki ürünleri uygun fiyatlara satın almanız an meselesi! 59 şubesiyle ve kalitede önder, fiyatta lider sloganıyla market indirimlerine imza atan Furpa marketlerin bu başlattığı aktüel katalogundan size en yakın market şubesinden yararlanabilirsiniz. Birbirinden uygun fiyatlar Furpa marketlerde sizi bekliyor…

Ayçiçek yağı sadece 149 TL’ye, çay 99 TL’ye düşüyor! O market özel bir kampanya başlattı

Ayçiçek yağı sadece 149 TL’ye, çay 99 TL’ye düşüyor! O market özel bir kampanya başlattı

Ayçiçek yağı sadece 149 TL’ye, çay 99 TL’ye düşüyor! O market özel bir kampanya başlattı

Ayçiçek yağı sadece 149 TL’ye, çay 99 TL’ye düşüyor! O market özel bir kampanya başlattı

Ayçiçek yağı sadece 149 TL’ye, çay 99 TL’ye düşüyor! O market özel bir kampanya başlattı

Ayçiçek yağı sadece 149 TL’ye, çay 99 TL’ye düşüyor! O market özel bir kampanya başlattı

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