Ayçiçek yağına yeri göğü inletecek zam geliyor! O tarihten önce stok yapmayan başını taşlara vuracak

Vatandaşa kötü haber! Yağ fiyatlarına okkalı zam geliyor! Tüm detaylar haberimizde.

Ayçiçek yağına yeri göğü inletecek zam geliyor! O tarihten önce stok yapmayan başını taşlara vuracak
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Yağ fiyatlarında herkesi şoke eden zam haberi! Etiketler değişmeden stok yapın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YAĞ FİYATLARINA ZAM GELİYOR

Vatandaşın yüreğine indirecek bir zam duyurusu yapıldı. Son birkaç senedir zamlardan en çok etkilenen ürünlerden biri olan yağ fiyatlarına yeni bir büyük zam yapılacağı öğrenildi. Yeni senenin gelmesiyle birlikte ayçiçek yağı fiyatları en düşük 220 TL olarak belirlendi. En ucuz zeytinyağı da 320 TL olarak belirlendi. 

ayçiçek yağına yeni bir zam geldi

1 litresi 40 TL'den 80 TL'ye kadar değişen ayçiçek yağı fiyatlarının döviz fiyatlarındaki artış ve ham madde fiyat değişimleriyle etkilendiği söylenirken Ocak ayının zam şampiyonu ayçiçek yağı olmuştu. Vatandaşlar zincir marketlerin başlattığı yağ kampanyalarını yakından takip ederek yağ stoklamaya çalışıyor. 

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