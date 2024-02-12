Ayçiçek yağının 2 litresi 89 TL’ye düşecek! Bir şartı yerine getirmeniz yeterli

Ayçiçek yağ indirim kampanyası bekleyen vatandaşların müjdeli haber Migros marketlerden verildi. Migros marketler hafta içi her gün neredeyse farklı farklı ürünleri uygun fiyatlarla satışa çıkartıyor. Bu sefer Komili marka ayçiçek yağının iki litresini indirimli fiyatlarla satışa çıkarttı. Vatandaşlar 25 TL’lik alışveriş yapmaları durumunda, iki litrelik ayçiçek yağını neredeyse %30 oranında indirim kampanyasıyla uygun fiyatla satın alabilecek. Sizlerde uygun fiyatla ayçiçek yağı satın almak istiyorsanız, muhakkak herkesin sıklıkla tercih ettiği Komili marka ayçiçek yağınının Migros marketler tarafından başlatılan indirim kampanyasını kaçırmayın!

NORMALDE 122 TL’DEN SATIŞTA OLAN ÜRÜN 25 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE 89 TL’YE DÜŞÜYOR

Migros marketler seç al kampanyası adı altında temel gıda ürünlerinden en fazla tercih edilen ayçiçek yağının iki litresini indirimli fiyata satışa çıkardı. Normal şartlarda 122,90 TL satılan Komili marka ayçiçek yağının iki litresinin litre fiyatı 61,45 TL tekabül ediyor. Lakin Migros marketlerin başlatmış olduğu kampanya doğrultusunda litresine normal şartlarda 61 TL vereceğiniz ayçiçek yağına 20 TL daha ekleyerek, 2 litrelik ayçiçek yağı satın alabileceksiniz. Seç Al kampanyası adı altında Komili marka ayçiçek yağının iki litresi 25 TL ve üzeri alışverişlerde sepette 89,90 TL’ye düşecek. Migros marketlerde geçerli olacak bu indirim kampanyasından hemen Migros sanal market ya da Migros hemen üzerinden siparişinizi oluşturarak, indirimli şekilde satın alabilirsiniz.



