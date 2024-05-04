Ayda 1.400 TL taksitle 150.000 TL kredi hazır! Kamu bankasından düşük faiz fırsatı

Ziraat Bankası’nın geliştirdiği Ortak Konut Kredisi modeli, iki ila beş kişilik gruplar halinde kullanılabiliyor. Bu kredi seçeneği, ortakların toplam gelirlerini temel alarak, yüksek meblağlı kredilerin kolayca ödenmesine olanak tanıyor. Kredi tutarı, SPK onaylı değerleme şirketlerince tespit edilen ev değerleri ve BDDK’nın belirlediği üst limitler dikkate alınarak hesaplanıyor.





ORTAK KONUT KREDİSİ'NİN YARARLARI

Ortak kullanıma uygun konut kredisinde, aylık taksitlerin beş kişiye dağıtılması sayesinde, her bir kişinin ödemesi gereken miktar 1.399 TL’ye indirgeniyor. Bu, her bir birey için ödeme yükünü hafifleten bir avantaj sağlıyor.



ZİRAAT BANKASI KREDİ SEÇENEKLERİNİN ESNEKLİĞİ VE AVANTAJLARI

Ziraat Bankası, müşterilerine ödeme planlarında esneklik sağlayarak, kişisel bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleri sunmaktadır. Ayrıca, duruma göre ek güvence talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Kredi paketine, hayat sigortası, konut sigortası ve zorunlu deprem sigortası gibi çeşitli sigorta alternatifleri eklenebilmektedir.







150 BİN TL’LİK KREDİ ÖRNEĞİ İLE ZİRAAT BANKASI’NIN AVANTAJLARI

Ziraat Bankası’nın sunduğu Ortak Konut Kredisi ile, 60 ay vade üzerinden alınan 150 bin TL’lik kredi için, normal koşullarda aylık 6.997,87 TL ödeme yapılması gerekirken, bu miktar ortak kullanım sayesinde kişi başına 1.399 TL’ye düşmektedir.

Bu durum, krediyi daha erişilebilir ve yönetilebilir kılarak, geniş bir müşteri kitlesinin ev sahibi olmasını kolaylaştırmaktadır.





BAŞVURU YÖNTEMLERİ

Ziraat Bankası’nın yenilikçi Ortak Konut Kredisi modeli ile ilgili daha fazla bilgi almak veya başvuruda bulunmak isteyenler, en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek ya da bankanın internet sitesi aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Ziraat Bankası’nın Ortak Konut Kredisi, yükselen faiz oranlarının baskısı altındaki ve ev alma kapasitesi daralan bireyler için kritik bir imkan sağlıyor. Bu kredi, aileler ve birbirine yakın dost çevreleri için maliyet açısından daha ulaşılabilir ve uzun vadeli bir seçenek olarak öne çıkıyor.