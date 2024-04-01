Ayda 10 bin TL'ye hem sıfır hem elektrikli otomobil! Bu fiyata peynir ekmek gibi kapışılacak

FIAT'ın çevre dostu elektrikli arabası Topolino, Türkiye'de heyecanla beklenen bir dönemin başlangıcını müjdeliyor! Artık yollarda şehir içi ulaşımın yeni yüzü olan Topolino ile karşılaşmak mümkün olacak. FIAT'ın elektrikli otomobil devrimine katkıda bulunacak bu modeli, 449 bin TL gibi rekabetçi bir fiyatla ve aylık sadece 10 bin TL ödeme kolaylığı ile sunuluyor.

Topolino, her yaştan ve her zevkten kişiye hitap eden eşsiz tasarımıyla göz dolduruyor. FIAT'ın ünlü "Dolce Vita" tarzını yansıtan renkli ve pratik yaşam anlayışı, Topolino'nun estetik ve işlevsellik açısından mükemmel dengeye sahip olduğunu gösteriyor. Bu araç, modern şehir yaşamının ihtiyaçlarına tam olarak cevap vermek üzere tasarlandı.

Topolino, çevreye duyarlı bir seçenek sunarak elektrikli motoruyla öne çıkıyor. Düşük karbon ayak izi sayesinde şehir yaşamına mükemmel uyum sağlayan bu araç, sürdürülebilir mobilite alanında FIAT'ın öncü adımlarını yansıtıyor. Ayrıca, gençler için de özel bir ulaşım çözümü sunan Topolino, 16 yaşından itibaren B1 ehliyetiyle kullanılabiliyor. Bu özellik, genç neslin bağımsızlık arayışına cevap verirken, ailelerin de güvenli ve ekonomik bir ulaşım alternatifi bulmasına yardımcı oluyor.





FIAT'ın Topolino ile sunduğu avantajlar, şehir içi ulaşımda yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor. Her neslin ihtiyacına uygun tasarımı ve çevreci motoruyla Topolino, hem günlük kullanımda hem de uzun vadede ekonomik bir tercih olarak öne çıkıyor. İki farklı gövde tipiyle sunulan Topolino'nun kapalı versiyonu, 449 bin 900 TL fiyatla müşterilere sunuluyor.

Topolino, FIAT'ın sürdürülebilir mobilite vizyonunu somutlaştıran bir ürün olarak, elektrikli araç pazarında önemli bir konuma sahip olmayı hedefliyor. Şehir içi ulaşımda çevre dostu ve ekonomik bir seçenek arayan herkes için ideal bir tercih olan Topolino, geleceğin ulaşım çözümlerini bugünden yaşamak isteyenlere kapılarını açıyor.