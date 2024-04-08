Ayda 17 bin 270 TL ödeyen ev sahibi oluyor! Kira derdinden kurtaran fırsat

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son faiz oranı düzenlemeleri, banka kredi faizlerindeki yükselişle birleşince, konut sahibi olma niyetinde olan vatandaşlar için zorluklar yaratmıştı. Konut fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle, 2 milyon TL değerindeki bir evin aylık taksit miktarı 86 bin TL’ye varan seviyelere çıkmış, bu da pek çok kişinin ev alma hayallerini askıya almasına yol açmıştı.

Ziraat Bankası’nın Yenilikçi Adımı: Ortaklaşa Konut Kredisi Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranlarındaki artışlar karşısında vatandaşlara destek olmak amacıyla ortaklaşa konut kredisi kampanyasını hayata geçirdi. "Ortak Konut Kredimize hemen başvurun, birden çok kişinin gelir beyanıyla yüksek tutarlarda taksitleri kolayca ödeme imkânlarından yararlanın" sloganıyla tanıtılan bu kampanya, 2 ila 5 kişilik grupların birlikte ev satın almasını finanse etme fırsatı sunuyor.

Ziraat Bankası’nın Yenilikçi Hamlesi: Paylaşımlı Konut Kredisi Ziraat Bankası, yüksek kredi faizleri ve tırmanan konut maliyetleri karşısında vatandaşlara yardımcı olmak için paylaşımlı konut kredisi kampanyasını başlattı. “Paylaşımlı Konut Kredisi’ne şimdi başvurarak, birden fazla kişinin gelirini birleştirip yüksek taksitleri sorunsuz ödeyin” şeklinde tanıtılan bu kampanya, iki ila beş kişilik grupların birlikte ev satın almasını finanse etmelerini mümkün kılıyor.

KAMPANYANIN FAYDALARI NELER?

Gayrimenkul için ipotek konulması esastır ve duruma göre ilave güvence talep edilebilir. Hayat sigortası, konut sigortası ve zorunlu deprem sigortası gibi ürünler, bireysel kredi müşterilerine önerilmektedir. 120 ay vadeli 2 milyon TL’lik konut kredisi kullanıcıları, bu paketle birlikte aylık ödeme miktarını 86.358,75 TL’den 17.271 TL’ye indirebilirler. Bu sistem, kredi onay sürecini ve taksit ödemelerini daha yönetilebilir hale getiriyor.

Ziraat Bankası’nın ortak konut kredisi kampanyası, yükselen konut maliyetleri ve faiz oranları karşısında ev sahibi olma yolunda güçlük çeken vatandaşlar için değerli bir imkan tanıyor. Bu kampanya, ev sahibi olma arzusunu gerçeğe dönüştürmek isteyenler için umut verici bir alternatif sunuyor.





ZİRAAT BANKASI'NDAN KONUT KREDİSİ

Ziraat Bankası’nın konut kredisi seçenekleri, ev almayı düşünenler için cazip koşullar içerir. Müşterilerine sunduğu farklı avantajlarla, onların ev sahibi olma yolculuklarında önemli bir destekçi olmaktadır. Ziraat Bankası ile konut kredisi kullanmanın ayrıntılarına göz atalım:

Krediye Hazırlık Aşaması

Bütçe Planlaması: Ev alımı için bütçenizi, hem evin maliyetini hem de ödeme gücünüzü dikkate alarak planlayın.

Belge Toplama: Nüfus cüzdanı veya pasaport, maaş bordrosu gibi gelir kanıtları ve almayı düşündüğünüz evin tapu senedi fotokopisi gibi gerekli evrakları toplayın.

Kredi Başvuru Süreci

Şube Yoluyla Başvuru: Yerel Ziraat Bankası şubesine giderek yüz yüze başvuruda bulunabilirsiniz.

Online Başvuru İmkanı: Ziraat Bankası’nın online bankacılık hizmetleri aracılığıyla başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz, fakat bazı evrakların şubeye teslim edilmesi gerekebilir.

Ekspertiz İşlemleri

Banka, almayı planladığınız ev için ekspertiz değerlendirmesi yapar. Bu, evin piyasa değerini ve kredi limitini belirlemek için kritik bir adımdır.

Faiz ve Ödeme Seçenekleri

Ziraat Bankası’nın sunduğu faiz oranlarını ve ödeme seçeneklerini gözden geçirin. Sabit ve değişken faiz oranları mevcuttur.

Sigorta Koşulları

Konut kredisi kullanımında genellikle hayat sigortası, konut sigortası ve DASK gibi sigortaların yapılması zorunludur. Bu sigortalar, kredi onayı için banka tarafından istenen şartlardandır.