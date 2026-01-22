Aydın’da Konut Satışları Aralık 2025’te %61 Arttı

TÜİK verileri: Aylık ve yıllık artış ile ilçe dağılımı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Aralık ayı konut satış rakamlarını açıkladı. Buna göre Aydın’da 2025 Aralık ayında toplam 4 bin 76 konut satıldı.

Aralık ayı verileri, bir önceki yılın aynı ayına göre %11 artış gösterirken, 2025 Kasım ayında 2 bin 517 olan satışlara kıyasla aylık bazda %61 yükseliş kaydedildi.

Yıl genelinde Aydın’da 2025 Ocak-Aralık döneminde toplam 31 bin 10 konut satışı gerçekleşti. Aralık ayında satışların şekline göre 480 konut ipotekli, 3 bin 596 ise diğer satış türünde kayda geçti. Satışların el durumuna göre dağılımında bin 127 konut ilk el, 2 bin 949 konut ikinci el olarak satıldı.

Son bir yılda satışı yapılan konutların cinsiyet dağılımında ise 15 bin 778’i erkek adına, 12 bin 687’si kadın adına, 757’si ortak, bin 788’i ise diğer satış olarak gerçekleşti.

2025 yılı içinde ilçelere göre en çok satış 8 bin 726 konut ile Kuşadası’nda gerçekleşirken, en az satış yapılan ilçe 131 konut ile Koçarlı oldu. Kuşadası’nda yapılan satışların 720’si ipotekli satış olarak kaydedildi; satışların 6 bin 713’ü ikinci el, 2 bin 13’ü ise ilk elden satış olarak gerçekleşti.

Merkez ilçe Efeler’de 2025 yılında toplam 6 bin 635 konut satışı yapıldı; bu satışların 5 bin 187’si ikinci el, bin 448’i ise ilk el satış olarak kaydedildi.

