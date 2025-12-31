Kayseri'de Kasım İhracatı 314 milyon 776 bin dolar: Gülsoy Değerlendirdi

Kayseri'de Kasım ayı dış ticaret verileri: 314 milyon 776 bin dolar ihracat

Gülsoy, TÜİK verilerini değerlendirdi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Başkan Gülsoy, Kasım ayında 314 milyon 776 bin dolar ihracat ve 125 milyon 488 bin dolar ithalat gerçekleştirildiğini belirtti ve bu verileri iş dünyasının üretim, ihracat ve istihdam odaklı mücadelesinin bir yansıması olarak nitelendirdi. Gülsoy, 'Dünya için üreten, ülkemiz için rekabet eden tüm firmalarımıza, çalışanlarına ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum' dedi.

TÜİK verilerine göre Kasım ayı performansını değerlendiren Gülsoy, 'Kasım ayında 314 milyon 776 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,38 oranında artış, bir önceki aya kıyasla yüzde 7,90 oranında azalış yaşanmıştır. İthalatımız ise 125 milyon 488 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 6,21 artış, bir önceki aya oranla yüzde 4,71 azalış gerçekleşmiştir'

Yılın 11 ayını kapatan veriler hakkında Gülsoy, 'Yılın 11 ayını toplam 3 milyar 469 milyon 74 bin dolar ihracat ile kapattık. Geçen yıla oranla yüzde 1,56 oranında artış yaşandı. Yılın ilk 11 ayında toplam ithalatımız ise 1 milyar 587 milyon 393 bin dolar olmuştur. Geçen yılın ilk 11 ayına oranla yüzde 13,35 oranında artış yaşanmıştır' diye konuştu.

İhracat pazarları hakkında bilgi veren Gülsoy, 'İhracat pazarlarımız; Almanya, Irak, ABD, Avusturya, Polonya, İtalya, Romanya, Fas, Fransa, Tunus’dur' ifadelerini kullandı.

Sektör bazlı değerlendirmede Gülsoy, 'Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği sektörlerden; Elektrik ve Elektronik, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, İklimlendirme Sanayii, Makine ve Aksamları, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Halı, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, Meyve Sebze Mamulleri gibi sektörlerde artış yaşanırken; Demir ve Demir dışı Metaller, Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Tekstil ve Ham maddeleri, Madencilik Ürünleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir' dedi.

Kayseri iş dünyasının direnci ve uyarılar

Gülsoy, küresel ekonomide talebin zayıfladığı, finansman maliyetlerinin yüksek seyrettiği ve üretim giderlerinin arttığı zorlu bir dönemde Kayseri'nin dış ticarette gösterdiği performansı övdü: 'Kayseri iş dünyasının bu zorlu küresel şartlara rağmen ortaya koyduğu performansı gönülden tebrik ediyorum. Elde edilen bu başarı; dünya pazarlarında talebin daraldığı, finansmana erişimin zorlaştığı ve maliyet baskısının üreticiyi zorladığı bir dönemde kazanılmıştır. Kayseri iş dünyamız, her türlü engele rağmen “üretimden vazgeçmeyeceğiz” diyerek rüştünü bir kez daha ispatlamıştır.'

2026 için 'Bekle-Gör' dönemi bitmiştir

Gülsoy, önümüzde kritik bir eşiğe işaret ederek özellikle Avrupa pazarında devreye girecek düzenlemelerin taşıdığı riske dikkat çekti: 'Önümüzde kritik bir eşik var. Avrupa Birliği’ne yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 15i, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamındaki ürünlerden oluşmaktadır. 2026 yılı itibarıyla devreye girecek olan bu sistem, ulusal ihracatımız üzerinde ciddi bir maliyet baskısı oluşturacağı gibi, Kayseri’nin dış ticaret ivmesini de etkileme riski taşımaktadır. Bu belirsizliği yönetmenin tek yolu, “bekle-gör” yaklaşımını terk ederek; yeşil ve dijital dönüşüm adımlarını sanayimizin merkezine hızla yerleştirmektir.'

'Yeşil dönüşüm artık bir seçenek değil, zorunluluktur'

Başkan Gülsoy son olarak Kayseri Ticaret Odası'nın üyelerine çağrısını yineledi: 'Kayseri Ticaret Odası olarak üyelerimize çağrımız nettir: Rekabet gücümüzü korumak ve Avrupa pazarındaki payımızı artırmak için karbon ayak izimizi düşürmeli, akıllı üretim teknolojilerine yatırım yapmalıyız. 2026 yılı, bu dönüşümü tamamlayanlar için fırsat; erteleyenler için ise büyük maliyet yılı olacaktır.'

