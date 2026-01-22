GTB'nin UR‑GE Hamlesi: Gaziantep Gıda Sektöründe İhracat ve Rekabet Atağı

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen ve Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından yürütülen Gaziantep Ticaret Borsası Gıda Sektörü 3. UR-GE Projesi kapsamında, gıda sektöründe faaliyet gösteren üye firmalara yönelik İhtiyaç Analizi Toplantısı düzenlendi.

Toplantının içeriği ve sunumlar

UR‑GE Projesi kapsamında yer alan firmaların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, firmaların mevcut yapıları, ihracat kapasiteleri, gelişim alanları ve hedef pazar analizleri kapsamlı şekilde ele alındı. Sunum bölümünde 4K Yönetim Destek Merkezi yetkilileri; projenin temel bileşenleri, kümelenme yaklaşımının sağladığı rekabet avantajları, küresel gıda ticaretindeki güncel eğilimler ve sektörün orta-uzun vadeli görünümü hakkında değerlendirmeler paylaştı.

Sunumda ayrıca, GTİP bazlı analizler doğrultusunda belirlenen öncelikli hedef pazarlar ile firmaların bu pazarlara erişimini kolaylaştıracak stratejik yol haritaları ele alındı.

Uygulama planı ve hedefler

Toplantıda, üç yıllık proje süresi boyunca uygulanması planlanan eğitim, danışmanlık, tanıtım ve yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin çerçevesi değerlendirildi. Firmaların ihracat yetkinliklerini artırmaya, kurumsal kapasitelerini güçlendirmeye ve dijital ile yeşil dönüşüm süreçlerine uyumlarını hızlandırmaya yönelik planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

GTB’nin öncülüğünde yürütülen UR‑GE Projesi ile; kaliteli üretim altyapısına sahip olmasına rağmen ihracatta yeterli ölçeğe ulaşamayan firmaların uluslararası pazarlara entegrasyonu, hâlihazırda ihracat yapan firmaların ise pazar çeşitliliğini ve rekabet gücünü artırması hedefleniyor. GTB, kümelenme modeliyle üyeler arasında iş birliği ve ortak hareket kültürünü güçlendirerek, Gaziantep gıda sektörünü küresel ölçekte daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.

Toplantı, katılımcı firmaların görüş ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından sona erdi.

