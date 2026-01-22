Malatya’da Kamu Yatırımları 103 Milyar TL'yi Aştı

Malatya’da 2025’te 657 projeden 233 tamamlandı; kamu yatırımlarının toplamı 103 milyar 120 milyon TL oldu. 2026 programında 75 proje, bedel 67 milyar 535 milyon TL.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:48
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:48
Malatya’da Kamu Yatırımları 103 Milyar TL'yi Aştı

Malatya’da Kamu Yatırımları 103 Milyar TL'yi Aştı

Malatya’da 2026 Yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yavuz’un yanı sıra İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer, ilçe kaymakamları ile yatırımcı kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

2025 yılı değerlendirmesi

Vali Seddar Yavuz, kent genelinde 2025 yılında yürütülen yatırım çalışmalarını değerlendirerek, ilde 657 proje üzerinde çalışma yapıldığını söyledi. Bu projelerden 233’ü yıl sonu itibarıyla tamamlanmış durumda.

Yavuz, 2025 yılı kamu yatırımlarının toplam proje tutarının 103 milyar 120 milyon TL olduğunu belirtti. Yılsonu itibarıyla bu ödenekten toplam 26 milyar TL harcanmış olup nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 73 seviyesindedir.

2025 yılı yatırım programı kapsamında yapılan harcamaların sektörel dağılımı şöyle:

- Toplam 26 milyar 89 milyon TL’lik harcamadan en yüksek payı yüzde 35 ile ulaştırma sektörü almıştır.

- Ulaştırmayı, yüzde 24 pay ile diğer kamu hizmetleri sektörü izlemektedir. Diğer kamu yatırımları 6 milyar 273 milyon TL olmuştur.

- Yatırım harcamalarında yüzde 15 paya sahip eğitim sektöründe 3 milyar 37 milyon TL, yüzde 9 paya varan tarım sektöründe 2 milyar 504 milyon TL harcama gerçekleştirilmiştir.

- Kültür turizm sektöründe 967 milyon TL (yüzde 4) harcama kaydedilmiş; diğer sektörlerde ise 2 milyar 192 milyon TL (yüzde 9) tutarında yatırım harcaması yapılmıştır.

2026 yılı yatırım programı

Vali Yavuz, 2026 yılı yatırım programına ilişkin olarak ilde 7 ayrı sektörte (ulaşım, sağlık ve diğer kamu hizmetleri, kültür turizm, imalat gibi) toplam 75 projenin yer aldığını ve bu projelerin toplam bedelinin 67 milyar 535 milyon TL olduğunu açıkladı.

Toplantıda sözlerine devam eden Vali Yavuz, 2025 yılı içinde yatırım programında gayretle çalışan tüm yatırımcı kuruluşlar ve paydaşlara teşekkür ederek, kaynakların ilimize tahsis edilmesinde emeği bulunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve yatırım kuruluşlarına şükranlarını iletti.

MALATYA’DA KAMU YATIRIMLARININ TUTARI 103 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

MALATYA’DA KAMU YATIRIMLARININ TUTARI 103 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bandırma'da Midye Yetiştiriciliği Masaya Yatırıldı
2
Bakan Şimşek: Rezervlerimiz Tarihi Zirvede — Brüt 205,2 milyar dolar
3
Samsun'da Kenevir Üretim Başvurularında Son Gün: 1 Nisan 2026
4
Gaziantep'te Tarihi Çarşılarda Yarıyıl Tatili Yoğunluğu
5
Tüketici Güven Endeksi Ocak'ta 83,7’ye Yükseldi
6
Kayseri'de Kasım İhracatı 314 milyon 776 bin dolar: Gülsoy Değerlendirdi
7
Bosch Fabrikası'nda Işıklı Eylem — Bursa'da 2025-2027 TİS'te Anlaşmazlık

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları