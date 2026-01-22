Malatya’da Kamu Yatırımları 103 Milyar TL'yi Aştı

Malatya’da 2026 Yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yavuz’un yanı sıra İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer, ilçe kaymakamları ile yatırımcı kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

2025 yılı değerlendirmesi

Vali Seddar Yavuz, kent genelinde 2025 yılında yürütülen yatırım çalışmalarını değerlendirerek, ilde 657 proje üzerinde çalışma yapıldığını söyledi. Bu projelerden 233’ü yıl sonu itibarıyla tamamlanmış durumda.

Yavuz, 2025 yılı kamu yatırımlarının toplam proje tutarının 103 milyar 120 milyon TL olduğunu belirtti. Yılsonu itibarıyla bu ödenekten toplam 26 milyar TL harcanmış olup nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 73 seviyesindedir.

2025 yılı yatırım programı kapsamında yapılan harcamaların sektörel dağılımı şöyle:

- Toplam 26 milyar 89 milyon TL’lik harcamadan en yüksek payı yüzde 35 ile ulaştırma sektörü almıştır.

- Ulaştırmayı, yüzde 24 pay ile diğer kamu hizmetleri sektörü izlemektedir. Diğer kamu yatırımları 6 milyar 273 milyon TL olmuştur.

- Yatırım harcamalarında yüzde 15 paya sahip eğitim sektöründe 3 milyar 37 milyon TL, yüzde 9 paya varan tarım sektöründe 2 milyar 504 milyon TL harcama gerçekleştirilmiştir.

- Kültür turizm sektöründe 967 milyon TL (yüzde 4) harcama kaydedilmiş; diğer sektörlerde ise 2 milyar 192 milyon TL (yüzde 9) tutarında yatırım harcaması yapılmıştır.

2026 yılı yatırım programı

Vali Yavuz, 2026 yılı yatırım programına ilişkin olarak ilde 7 ayrı sektörte (ulaşım, sağlık ve diğer kamu hizmetleri, kültür turizm, imalat gibi) toplam 75 projenin yer aldığını ve bu projelerin toplam bedelinin 67 milyar 535 milyon TL olduğunu açıkladı.

Toplantıda sözlerine devam eden Vali Yavuz, 2025 yılı içinde yatırım programında gayretle çalışan tüm yatırımcı kuruluşlar ve paydaşlara teşekkür ederek, kaynakların ilimize tahsis edilmesinde emeği bulunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve yatırım kuruluşlarına şükranlarını iletti.

