Bandırma'da Midye Yetiştiriciliği Masaya Yatırıldı

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü ev sahipliğinde, Biyoteknoloji Merkezi'nde düzenlenen toplantıda midye yetiştiriciliği sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Toplantıda üretimden tüketim algısına, yavru üretim tesislerinden ortak hareket yöntemlerine kadar geniş bir gündem tartışıldı.

Açılış konuşmaları

Yalova, Balıkesir ve Çanakkale İlleri Midye Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Özerdem Maltaş ve Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Kerim Kılınç açılış konuşmalarını yaptı. Maltaş, Türkiye'de yıllık 8 bin tonın üzerinde çiftlik midyesi üretildiğini, üretimin büyük ölçüde midye dolması tüketimine girdiğini belirtti.

Maltaş toplantıda ele alınacak başlıkları sıralarken, yavru üretim tesisleri, tanıtım faaliyetleri ve alternatif uygulamaların sektör için kritik önemde olduğunu vurguladı. Maltaş ayrıca birlik çatısı altında üreticilerin birleşmesi gerektiğini belirterek, "Ortak hareket kültürü güçlenmeli" dedi.

Enstitüden bilimsel ve kurumsal destek

Kerim Kılınç, enstitünün Türkiye'de ırk ıslah programına alınan ilk kuruluşlardan biri olduğunu hatırlattı ve tarımsal üretimin bir ülkenin gücünü temsil ettiğini vurgulayarak, "Tarımsal üretim bir ülkenin gücüdür" ifadelerini kullandı. Kılınç, enstitünün geniş arazi varlığı ve kurumsal kapasitesiyle sektöre katkı sunduğunu; TÜBİTAK destekli projelerle koruma altındaki hayvan varlığının ıslah edilip geliştirildiğini aktardı. Ayrıca yaklaşık 2 bin baş civarındaki hayvan varlığının korunarak iyileştirildiğini belirtti.

Gündem maddeleri ve sonuçlar

Toplantıda sunum ve panellerde; midye üretim ve analiz laboratuvarı faaliyetleri, toplumun midye tüketimine bakışı, midye tüketimiyle ilgili imajın düzeltilmesi, sağlıklı midye tüketiminin yaygınlaştırılması, üretici birliği altında ortak hareket etme yöntemleri, yavru üretim tesislerinin teşvik edilmesi ve doğal üretim alanlarının korunması gibi konular tartışıldı.

Açılışın ardından enstitü bünyesinde yetişen manda sütünden katılımcılara sütlaç ve öğle arasında midye dolma ikram edildi. Gün boyu devam eden görüş alışverişleri, sektör temsilcilerinin değerlendirmeleri ve kapanış oturumu ile toplantı sona erdi.

