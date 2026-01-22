Bandırma'da Midye Yetiştiriciliği Masaya Yatırıldı

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü ev sahipliğinde midye yetiştiriciliğinin sorunları, yavru üretimi, tüketim algısı ve ortak hareket önerileri ele alındı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:59
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:59
Bandırma'da Midye Yetiştiriciliği Masaya Yatırıldı

Bandırma'da Midye Yetiştiriciliği Masaya Yatırıldı

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü ev sahipliğinde, Biyoteknoloji Merkezi'nde düzenlenen toplantıda midye yetiştiriciliği sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Toplantıda üretimden tüketim algısına, yavru üretim tesislerinden ortak hareket yöntemlerine kadar geniş bir gündem tartışıldı.

Açılış konuşmaları

Yalova, Balıkesir ve Çanakkale İlleri Midye Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Özerdem Maltaş ve Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Kerim Kılınç açılış konuşmalarını yaptı. Maltaş, Türkiye'de yıllık 8 bin tonın üzerinde çiftlik midyesi üretildiğini, üretimin büyük ölçüde midye dolması tüketimine girdiğini belirtti.

Maltaş toplantıda ele alınacak başlıkları sıralarken, yavru üretim tesisleri, tanıtım faaliyetleri ve alternatif uygulamaların sektör için kritik önemde olduğunu vurguladı. Maltaş ayrıca birlik çatısı altında üreticilerin birleşmesi gerektiğini belirterek, "Ortak hareket kültürü güçlenmeli" dedi.

Enstitüden bilimsel ve kurumsal destek

Kerim Kılınç, enstitünün Türkiye'de ırk ıslah programına alınan ilk kuruluşlardan biri olduğunu hatırlattı ve tarımsal üretimin bir ülkenin gücünü temsil ettiğini vurgulayarak, "Tarımsal üretim bir ülkenin gücüdür" ifadelerini kullandı. Kılınç, enstitünün geniş arazi varlığı ve kurumsal kapasitesiyle sektöre katkı sunduğunu; TÜBİTAK destekli projelerle koruma altındaki hayvan varlığının ıslah edilip geliştirildiğini aktardı. Ayrıca yaklaşık 2 bin baş civarındaki hayvan varlığının korunarak iyileştirildiğini belirtti.

Gündem maddeleri ve sonuçlar

Toplantıda sunum ve panellerde; midye üretim ve analiz laboratuvarı faaliyetleri, toplumun midye tüketimine bakışı, midye tüketimiyle ilgili imajın düzeltilmesi, sağlıklı midye tüketiminin yaygınlaştırılması, üretici birliği altında ortak hareket etme yöntemleri, yavru üretim tesislerinin teşvik edilmesi ve doğal üretim alanlarının korunması gibi konular tartışıldı.

Açılışın ardından enstitü bünyesinde yetişen manda sütünden katılımcılara sütlaç ve öğle arasında midye dolma ikram edildi. Gün boyu devam eden görüş alışverişleri, sektör temsilcilerinin değerlendirmeleri ve kapanış oturumu ile toplantı sona erdi.

Midye yetiştiriciliği sektörü Bandırma'da masaya yatırıldı

Midye yetiştiriciliği sektörü Bandırma'da masaya yatırıldı

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bandırma'da Midye Yetiştiriciliği Masaya Yatırıldı
2
Bakan Şimşek: Rezervlerimiz Tarihi Zirvede — Brüt 205,2 milyar dolar
3
Samsun'da Kenevir Üretim Başvurularında Son Gün: 1 Nisan 2026
4
Gaziantep'te Tarihi Çarşılarda Yarıyıl Tatili Yoğunluğu
5
Tüketici Güven Endeksi Ocak'ta 83,7’ye Yükseldi
6
Kayseri'de Kasım İhracatı 314 milyon 776 bin dolar: Gülsoy Değerlendirdi
7
Bosch Fabrikası'nda Işıklı Eylem — Bursa'da 2025-2027 TİS'te Anlaşmazlık

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları