Aylık 2.355 TL öderim diyene anında onaylı 300.000 TL kredi! Başvurular açıldı

Ziraat Bankası, birlikte ev sahibi olmak isteyen kişilere özel olarak tasarlanırken Ortak Konut Kredisi kampanyasıyla beraber en az 2 en fazla 5 kişinin bir araya gelerek ortak konut alma şansı sunuldu. Gerekli olan başvuru şartları üzerine tüm detaylar...



BAŞVURU KOŞULLARI

-Düzenli geliri olanlara en az 2, en fazla 5 kişi kampanyadan yararlanabilir.

-Ortaklar arasında biri ya da birkaçı kredi kullanabilir.

-SPK lisanslı ekspertiz firmalarında düzenlenen ekspertsiz raporundaki değer

-Kredi çekilecek gayrimenkul üzerinde ipotek tesis gerekli görülmesiyle temin edilir.



AYLIK ÖDEME MİKTARI

10 yıl vadeli olarak çekilen 300 bin TL konut kredisinde bir kişi için aylık ödeme 11.790,98 TL olarak hesaplanırken 5 kişi üzerinden ise aylık 2.358 TL olarak belirlendi.





