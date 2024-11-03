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Ayvalık'ta 11 Asırlık Ağaçtan Zeytin Hasadı

Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'nde 11 asırlık ağaçtan zeytin hasadı yapıldı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 11:50
Ayvalık'ta 11 Asırlık Ağaçtan Zeytin Hasadı

Ayvalık’ta Tarihi Zeytin Hasadına Büyük İlgi

Bu yıl 19’uncusu düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali, "Turizmin değeri, zeytinyağının başkenti" temasıyla gerçekleştirildi. Festivalde, yaklaşık 11 asırlık anıt bir ağaçtan zeytin hasadı yapıldı.

Ağaçlar ve Hasat Detayları

Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde bulunan özel bir çiftlikte yer alan 1080 yıllık zeytin ağacından yapılan hasat sırasında, katılımcılar toplanan zeytinleri fabrikada işleyerek yağ haline dönüştürdü.

Uzman Görüşleri ve Etkinlikler

Balıkesir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Abdullah Soykan, etkinlikte anıt ağaçlar hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca, geleneksel yöntemlerle zeytinyağı sıkımı ve sabun yapımı da katılımcılara gösterildi.

Özel Zeytinyağı Elde Edildi

Dünya dalış rekortmeni olan milli sporcu Şahika Ercümen, dalından topladığı zeytinleri sıkarken büyük alkış aldı. Elde edilen zeytinyağı, ilk olarak katılımcılara ikram edildi.

Ali Uçar'dan Açıklamalar

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 milyon zeytin ağacının 1 milyon 400 bininin 300 yaş ve üzeri olduğunu belirterek, "Bu ağaçlardan elde edilecek zeytinyağı oldukça kalitelidir. Bu nedenle bu etkinliğimizde yer alıyoruz" dedi.

Uçar, Ayvalık zeytinyağının sahte ve taklit ürünlerle karşı karşıya kaldığının altını çizerek, ürünlerin güvenilirliğini korumanın önemine dikkat çekti. "Tüketicilere önerimiz, markalı ve coğrafi işaretli zeytinyağlarını tercih etmeleri yönünde," diye ekledi.

Balıkesir Ayvalık'ta "Turizmin değeri, zeytinyağının başkenti" temasıyla bu yıl 19'uncusu...

Balıkesir Ayvalık'ta "Turizmin değeri, zeytinyağının başkenti" temasıyla bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'nde 1080 yıllık anıt ağaçtan zeytin hasadı yapıldı.

Balıkesir Ayvalık'ta "Turizmin değeri, zeytinyağının başkenti" temasıyla bu yıl 19'uncusu...

Balıkesir Ayvalık'ta "Turizmin değeri, zeytinyağının başkenti" temasıyla bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'nde 1080 yıllık anıt ağaçtan zeytin hasadı yapıldı.

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