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Ayvalık'ta Ramazan Bayramı Yoğunluğu Artıyor

Ramazan Bayramı'nın 9 güne uzamasıyla Ayvalık'ta tatilci yoğunluğu gözlemleniyor. Cunda Adası ve Atatürk Caddesi'nde hareketlilik arttı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 19:23
Ayvalık'ta Ramazan Bayramı Yoğunluğu Artıyor

Ayvalık'ta Ramazan Bayramı Yoğunluğu Artıyor

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ile birlikte, Kuzey Ege'nin turizm merkezi olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, tatilcilerle dolup taşıyor. Arife gününden itibaren bölgeye akın eden ziyaretçiler, ilçenin ana arteri olan Atatürk Caddesi'nde yoğun araç trafiği oluşturdu.

Bayram Namazı ve Kabristan Ziyareti

Bayram namazının ardından, ilçe kabristanlığında yoğun bir kalabalık gözlemlendi. Ayvalık Belediyesi, kabristanda gün boyunca Kur'an-ı Kerim okutuyor.

Cunda Adası'nda Restoran Yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilinin etkisiyle, ilçenin önemli turistik noktalarından Cunda Adası'ndaki restoranlarda da dikkate değer bir yoğunluk yaşanıyor. Bayramın ilk gününde Ayvalık Belediyesi tarafından işletilen Cennet Tepesi'ndeki kafeterya ve diğer alışveriş noktalarında da hareketlilik gözlemleniyor.

İlçedeki tatilci yoğunluğunun bayramın ikinci gününden itibaren daha da artması bekleniyor. Yerli ve yabancı turistler, Ayvalık'ın sunduğu tarihi ve doğal güzellikleri keşfetmek için sabırsızlanıyor.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından Kuzey Ege’nin turizm merkezi olarak...

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından Kuzey Ege’nin turizm merkezi olarak nitelendirilen Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde tatilci yoğunluğu yaşanıyor.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından Kuzey Ege’nin turizm merkezi olarak...

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından Kuzey Ege’nin turizm merkezi olarak nitelendirilen Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde tatilci yoğunluğu yaşanıyor.

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