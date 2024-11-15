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Azerbaycan'dan Dünyaya Yeşil Enerji Çağrısı

Azerbaycan, yeşil enerji taahhütlerine katılması için tüm ülkelere çağrıda bulundu, COP29 oturumunda önemli girişimleri sundu.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 17:50
Azerbaycan'dan Dünyaya Yeşil Enerji Çağrısı

Azerbaycan'dan Yeşil Enerji Girişimleri

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, yeşil enerji alanında büyük adımlar atıyor. Yeşil Enerji Taahhüdü, Küresel Enerji Depolama ve Şebekeler Taahhüdü ve COP29 Hidrojen Beyanı başlıkları altında sunduğu girişimlere tüm ülkeleri katılmaya davet ediyor.

Bakanın Açıklamaları

Şahbazov, Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında düzenlenen oturumda konuşarak bu girişimlerin önemini vurguladı. Bakan, üç ana girişimle ilgili şu bilgileri paylaştı:

1. Yeşil Enerji Taahhüdü

Bu girişim, yeşil enerji koridorları ve bölgelerinin oluşturulmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

2. Küresel Enerji Depolama ve Şebekeler Taahhüdü

Şahbazov, bu girişimin 2030 yılına kadar küresel enerji depolama kapasitesini 1500 gigavata çıkaracak ve 2040 yılına kadar 90 milyon kilometre şebeke eklemeyi hedeflediğini belirtti.

3. COP29 Hidrojen Beyanı

Son olarak, bu girişim hidrojen için standartlar ve düzenlemelerle ilgili önemli bir çerçeve sunmaktadır.

Temiz Enerjinin Geleceği

Azerbaycan, yenilenebilir enerji ihracatını artırmak için bölgesel projelerde aktif bir rol üstlendiğini ifade eden Şahbazov, bu girişimlerin temiz enerjinin küresel gelişimini hızlandırmak için eşsiz fırsatlar sunduğunu söyledi. Ayrıca, enerji kaynaklarının tüketim merkezleriyle bağlantısı, arz ve talebin dengelenmesi ile şebekeye önemli yeşil enerji kapasitelerinin entegre edilmesi gibi unsurların önemine dikkat çekti. COP29, tüm ülkeleri bu taahhütlere katılmaya, enerji geçişini ve iklim eylemlerini güçlendirmeye çağırıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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