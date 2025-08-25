BAE, İtalya ve Mısır'dan Poliüretan Suni Deri İthalatına Damping Soruşturması Başlatıldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İtalya ve Mısır menşeli poliüretan suni deri ithalatına yönelik olarak, önlemlerin etkisiz kılınıp kılınmadığının tespiti amacıyla resmi bir inceleme başlatıldı.

Soruşturmanın Gerekçesi ve Yürütücü Kurum

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ kapsamında, "mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi diğerleri (poliüretan suni deri)" tanımlı ürünler incelenmek üzere kapsam altına alındı.

İnceleme Sonucu ve Alınan Karar

Yürütülen inceleme sonucunda elde edilen bilgi ve bulgulara dayanılarak, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından BAE, İtalya ve Mısır menşeli poliüretan suni deri ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi.

Usul ve Esaslar

Tebliğ ile ayrıca soruşturmaya ilişkin usul ve esaslar da belirlendi; soruşturmanın kapsamı, izlenecek prosedür ve değerlendirme kriterleri bu düzenleme çerçevesinde yürütülecek.