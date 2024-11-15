Bafra Ovası'nda 13 Bin Ton Brokoli Bekleniyor

Bafra Ovası'nda Brokoli Hasadı Başladı

Samsun'un Bafra ilçesinde, ağustos ayında dikilen brokolinin hasadına başlanmış durumda. Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine verdiği bilgide, Bafra Ovası'nda toplamda 80 bin dekar kışlık, 75 bin dekar da yazlık sebze ekimi yapıldığını belirtti.

Brokoli Ekimi ve Rekolte Tahminleri

Bafra Ovası'nda 6 bin 500 dekar alanda brokoli ekimi gerçekleştirildiğini vurgulayan Aşçı, "Ağustos ve eylül ayında ekilen brokolinin hasadı başladı. Brokoli dönüme 2 ton ürün verir. Bu yıl 13 bin ton rekolte olması bekleniyor" dedi.

Rekoltede Düşüş ve Fiyatlar

Brokoli rekoltesinde geçen seneye göre bir düşüş olduğunu açıklayan Aşçı, "2023 yılında hava şartları iyiydi ancak bu yıl ağustosta bir, eylülde ise iki kez sel yaşandı. Bu sebeple 2024 yılında rekoltede düşüş öngörülüyor" ifadelerini kullandı. Tarladan çıkan brokoli komisyoncular tarafından kilogramı 100 liradan alınıyor. Fiyatların yüksek olmasının nedeni, ovada brokolinin az olması olarak gösteriliyor.

İç Pazar ve Destek Talepleri

Aşçı, hasat edilen brokolinin iç pazara gönderildiğine dikkat çekerek, "Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'nin yanı sıra Konya ve Ankara'ya gönderiliyor. Mahsul çoğaldıkça ülkenin her yerine gidebilir" ifadesini kullandı. Bafra Ovası'nda her çeşit kışlık, yazlık sebze ve baklagil ürünleri üretmeye devam ettiklerini anlatan Aşçı, mazot, gübre, ilaç ve enerji girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğuna da değinerek, Tarım ve Orman Bakanlığından destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.