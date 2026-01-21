BAİB Başkan Adayı Mehmet Ali Can: 4 Yılda 7 Milyar Dolar İhracat Hedefi

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Can, Nisan ayında yapılacak genel kurul öncesinde başkan adaylığını ilan etti. Can, bölge ihracatını hızla büyütecek projelerini ve 2030 vizyonunu paylaştı.

Adaylık ilanı

Mehmet Ali Can, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda adaylığını açıkladı. Can, mevcut yönetimle istişare içinde bu kararı aldığını belirterek sürecin bir 'bayrak yarışı' olduğunu vurguladı.

"İhracatı masada değil tarlada öğrendim"

Konuşmasında aile şirketi geçmişine değinen Can, ihracatın her kademesinde görev aldığını söyledi. '1989 yılında rahmetli babamın kurduğu aile şirketimizin ikinci kuşak temsilcisiyim. Henüz çocuk yaşlarda yaş meyve sebze sektörüyle tanıştım. İhracatı masada teorik bilgilerle değil; tarlada, depoda ve gümrük kapılarında bizzat yaşayarak öğrendim. Yaklaşık 40 yıllık bu birikimi, şimdi bölgemizin kalkınması için kullanmak istiyorum' ifadelerini kullandı.

Bu bir ayrışma değil, vizyon yarışıdır

Can, 2022 yılından bu yana yönetim kurulu üyesi olduğunu hatırlatarak adaylığının mevcut yönetimle kopuş anlamına gelmediğini belirtti. Mevcut başkan Ümit Mirza Çavuşoğlu ile istişare ederek yola çıktığını söyleyen Can, 'Bu asla bir koltuk yarışı değil, bir hizmet yarışıdır' dedi.

İhracat hedefi: 7 milyar dolar

Batı Akdeniz'in ekonomik potansiyeline dikkat çeken Can, somut hedeflerini paylaştı: 'Bugün yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde olan Batı Akdeniz ihracatını, dört yıl içerisinde 7 milyar dolar seviyesine çıkarmak en büyük hedefimizdir.' Can, BAİB'in artık sadece belge veren bir kurum olmayacağını; ihracatçıyı her alanda destekleyen, yönlendiren bir yapı haline getirileceğini kaydetti.

Üç ile üç ayrı istişare kurulu ve gençlik hamlesi

Can, Antalya, Isparta ve Burdur için özel bir çalışma modeli öngördüklerini anlattı: 'Burdur, Isparta ve Antalya özelinde üç ayrı Yüksek İstişare Kurulu oluşturacağız. Geçmiş dönem başkanlarımız ve sektörün duayen isimleriyle ortak akıl yürüteceğiz.' Ayrıca Genç İhracatçı Kulübü kurarak üniversiteli gençleri ve firmaların yeni kuşak temsilcilerini sürece dahil edeceklerini, sürdürülebilirlik ve Ur-Ge projeleriyle ihracatçılara rehberlik edeceklerini söyledi.

"Lojistik Köprü" ve hızlı tren vurgusu

Mehmet Ali Can, Antalya, Isparta ve Burdur'un ihracat gücünü birleştirecek 'Lojistik Köprü' projesini ön plana çıkardı. Yıllardır beklenen hızlı tren projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, 'Isparta ve Burdur’dan gelen yüklerin raylar üzerinden Antalya Limanı’na akması, bölge ticaretini yeniden tanımlayacak. Ankara ile kurduğumuz temas hattını canlı tutarak, ihracatçının raylı sistem hayalini gerçeğe dönüştürmek için baskı unsuru olmaya devam edeceğiz' dedi.

Can'ın açıklamaları, BAİB içinde seçim sürecine girilirken bölgesel ihracat stratejilerine dair somut adımlar ve altyapı odaklı projelere işaret ediyor.

