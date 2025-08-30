DOLAR
Bakan Alparslan Bayraktar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, videolu mesajıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılını kutladı; şehitleri andı ve '#EnerjideTamBağımsızTürkiye' hedefini vurguladı.

Büyük Zafer'in 103. yılı anıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Bayraktar, Nsosyal hesabından yayımladığı videolu mesajla milletin bağımsızlık ruhunu ve tarihteki dönüm noktasını değerlendirdi.

Bayraktar, 30 Ağustos 1922'nin milletin istiklal ve istikbaline sahip çıkma iradesinin en net örneği olduğunu işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman Türk ordusu, o tarihi günde işgal zincirlerini kırarak bu topraklarda milletimizin varlığını ilelebet mühürlemiştir. Büyük Zafer'in 103. yıl dönümünde, aziz milletimizin ve dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gönülden kutluyorum. İstiklalimizin bedelini canlarıyla ödeyen şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyor, 103 yıl sonra da aynı ruhla '#EnerjideTamBağımsızTürkiye' hedefiyle kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."

