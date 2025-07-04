Bakan Bayraktar: 2026'da Doğal Gaz Üretimimizi İkiye Katlayacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Malatya'da Konuştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Malatya'da gerçekleşen bir toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Türkiye'de 4 milyon hanede kendi doğal gazlarını kullandıklarını belirtti.

Karadeniz Gaz Sahasındaki Üretim

Bakan Bayraktar, Karadeniz'deki Sakarya gaz sahası hakkında bilgi vererek, Türkiye'nin günde 9,5 milyon metreküp gaz ürettiğini söyledi. Bu üretim rakamının 2026 yılında iki katına çıkarılarak yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gazı kendi kaynaklarından kullanacağı müjdesini verdi.

Gelecek Hedefleri

Bakan, 2028 hedefinin ise 16 milyon hane ile doğal gaz kullanımını dört katına çıkarmak olduğunu açıkladı ve Türkiye'nin yaklaşık 21,8 milyon hanesinde doğal gaz bulunduğunu vurguladı.

Enerjide Bağımsızlık Vurgusu

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı konusundaki gelişmelerini de aktaran Bayraktar, ülkenin petrol arama faaliyetlerine dair önemli adımlar attığını ve Şırnak'ın Gabar Dağı'nda kaliteli petrol üretimi gerçekleştirdiğini ifade etti. Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığı sonlandırarak, ekonomiyi güçlendirme hedefinde olduklarını belirtti.

Ekonomik Güç ve Enerji İthalatının Sonuçları

Sonuç olarak, Bakan Bayraktar, enerji ithalatının Türkiye'ye büyük maliyet yüklediğini söyleyerek, bu konuda yapılan çalışmaların ülkenin ekonomik sıkıntılarını aşmasında önemli bir rol oynayacağının altını çizdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Malatya'daki ziyaretleri kapsamında Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Salonu'nda kurum ve kuruluşların müdürlerinin katıldığı toplantıda konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Malatya'daki ziyaretleri kapsamında Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Salonu'nda kurum ve kuruluşların müdürlerinin katıldığı toplantıda konuştu.