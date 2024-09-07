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Bakan Bayraktar Akkuyu NGS'yi İnceledi

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki güncel durumu yerinde değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 19:25
Bakan Bayraktar Akkuyu NGS'yi İnceledi

Bakan Bayraktar'dan Akkuyu NGS Ziyareti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santralini (NGS) ziyaret ederek, tesisin gelişmeleri hakkında bilgi aldı.

Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Bakan Bayraktar, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin en kısa zamanda devreye alınabilmesi için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bugün ilerlemeleri yerinde görmek için sahayı ziyaret ederek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldık." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bu ziyaret, Akkuyu NGS'nin Türkiye'nin enerji ihtiyaçlarına olan katkısını arttırma hedefiyle gerçekleşmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS)...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ziyarette bulundu.

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