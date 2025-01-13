Bakan Bayraktar BAE'de Enerji İşbirliği Görüşmeleri Yaptı

Enerji Bakanı Bayraktar, BAE'de işbirliği imkanlarını değerlendirmek için önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 16:56
Bakan Bayraktar BAE'de Enerji İşbirliği Görüşmeleri Yaptı

Enerji Bakanı Bayraktar, BAE'de İşbirliği Görüşmeleri Gerçekleştirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Yatırım Bakanı Mohamed Hassan Al Suwaidi ile bir araya geldi. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu görüşmenin detaylarını paylaştı.

Yenilenebilir Enerji ve Daha Fazlası

Bakan Bayraktar, yaptıkları görüşmede **yenilenebilir enerji**, **depolama**, **nükleer enerji** ve **iletim hatları** gibi birçok önemli projeyi ele aldıklarını belirtti. İki ülke arasında işbirliği imkanlarının oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Bayraktar, bu potansiyeli değerlendirmek için mutabık kaldıklarını ifade etti.

IRENA Genel Kurulu Kapsamında Önemli Görüşmeler

Bayraktar'ın bir diğer paylaşımına göre, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 15. Genel Kurulu kapsamında BAE Çevre Bakanı Anna bint Abdullah Al Dahak, Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Mahmoud Esmat, Slovenya Çevre, İklim ve Enerji Bakanı Bojan Kumer ve Kosta Rika Çevre ve Enerji Bakanı Franz Tattenbach ile bir dizi verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

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