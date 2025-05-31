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Bakan Bayraktar: Gabar Dağı'ndan Yıllık 2 Milyar Dolar Enerji Geliri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar Dağı'ndaki petrol üretimi ve Türkiye'nin enerji vizyonunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 19:39
Bakan Bayraktar: Gabar Dağı'ndan Yıllık 2 Milyar Dolar Enerji Geliri

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin Enerji Vizyonunu Açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar Dağı'ndaki petrol üretimi ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bayraktar, 'Oradan her yıl 2 milyar dolar kasamıza para geliyor. İnşallah üretim arttıkça daha da fazla olacak' dedi.

Enerji Erişimi ve Ekonomik Önem

Bayraktar, Türkiye'nin enerji vizyonunu anlattığı AK Parti Eskişehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, 'Birinci görevimiz, Türkiye'de yaşayan 86 milyon vatandaşımıza, 7-24, gece gündüz, kaliteli, kesintisiz, ucuz bir şekilde enerjiyi temin ve tedarik edebilmek' ifadelerini kullandı. Enerjinin Türkiye'nin ekonomik güvenliği için kritik bir konu olduğunu belirtti.

Dışa Bağımlılıktan Kurtulma Çabaları

Bakan Bayraktar, enerjiye yapılan ithalatın son 22 yılda 1 trilyon dolar olduğunu vurguladı. 'Bu 1 trilyon dolarla, 200 tane Atatürk Barajı yapabilirdik' dedi. Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için önemli adımlar attığını ifade etti.

Doğal Gaz ve Petrol Kaynakları

Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz keşifleriyle ilgili olarak, '4 milyon haneye yetecek kadar doğal gazı, kendi gazımız olarak üretiyoruz' diye belirtti. Gabar'daki petrol keşfi sayesinde, günlük 80 bin varil petrol üretildiğini ve bunun Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtaracağını ifade etti.

Elektrik ve Doğal Gaz Faturalarındaki Destekler

Bayraktar, devletin elektrik ve doğal gaz faturalarını yoğun bir şekilde desteklediğini ve bu desteklerin devam edeceğini belirtti. 'Bugün elektrik abonelerimizin %97'sinin elektrik faturalarındaki destek oranı, %54'ünü biz karşılıyoruz' dedi.

ETİ Maden ve Nadir Toprak Elementleri

ETİ Maden'in Türkiye'nin kamu ve özel sektörü arasında 2024 yılında karlılıkta 1. sıraya yükseldiğini belirten Bayraktar, bu yıl 400 yeni istihdam yaratacaklarını duyurdu. Ayrıca, Beylikova'daki nadir toprak elementleri rezervlerinin önemine dikkat çekerek, 'Üretimiyle alakalı çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Türkiye'yi bu alanda en önemli tedarikçiler arasında yapacağız' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi program kapsamında geldiği...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi program kapsamında geldiği Eskişehir’de Valiliği ziyaret etti. Ziyarette, Vali Hüseyin Aksoy bulundu.

Kentteki programları için Ankara'dan Yüksek Hızlı Tren'le Eskişehir'e gelen Enerji ve Tabii...

Kentteki programları için Ankara'dan Yüksek Hızlı Tren'le Eskişehir'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (ortada), bir otelde gerçekleştirilen AK Parti Eskişehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

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