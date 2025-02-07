Bakan Bayraktar, Hatay'da Depremzedeleri Ziyaret Etti

Bakan Bayraktar'dan Moral Ziyareti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremzede aileleri ziyaret etti. Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Defne ilçesinde anma programına katıldıktan sonra Kırıkhan'a geçen Bayraktar, hemşehrilerinden yoğun ilgi gördü.

Narlıca Deprem Şehitliği Ziyareti

Bayraktar, Narlıca Deprem Şehitliğini ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği Adıyaman'daki anma programına canlı katılım sağladı. Ayrıca, TOKİ tarafından inşa edilen konutların teslim töreninde depremzede ailelerin sevinçlerine ortak oldu.

Kırıkhan'daki Ziyaretler

Programın ardından doğup büyüdüğü Kırıkhan'a geçen Bayraktar, yeni TOKİ konutlarına yerleşen depremzede Selma Aydöner ve görme engelli oğlu Ömer Faruk Aydöner ile görüştü. Bayraktar, Ömer Faruk'un sağlık durumu hakkında annesinden bilgi alarak, çocuklara hediyeler verdi.

Depremde evleri yıkılan Fatma Ulaşlı ve çocukları Muhammed Ali ile Zeynep Ela ile de evlerinde bir araya geldi. Fatma Ulaşlı, Bakan Bayraktar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sizleri evimde ağırlamak, benim için büyük gurur. Evden çok memnunuz, Allah devletimize, zarar ziyan vermesin." ifadelerini kullandı.

Calal Ailesi ile Sohbet

Bakan Bayraktar'ın Kırıkhan'daki son durağı Calal ailesi oldu. Burada Tayfur ve Gamze Calal ile sohbet eden Bayraktar, ailenin çocukları Asaf ve Bahri ile özel olarak ilgilendi. Baba Tayfur Calal, iş makinesi operatörü olduğunu ve deprem sonrası kendi imkanlarıyla depremden çıktığını belirtti.

Dayanışma Mesajı

Bayraktar, ziyareti sırasında X medya hesabından yaptığı paylaşımda Kırıkhan'ın asrın felaketinin en ağır yükünü taşıyan bölgelerden biri olduğunu vurguladı. "Ancak bugün gördük ki, dayanışmanın ve yeniden ayağa kalkma iradesinin izleri daha büyük. Kırıkhan'da yeni yuvalarına kavuşan Calal, Ulaşlı ve Aydöner ailelerini ziyaret ettik. 85 milyonluk büyük bir aile olarak acıyı nasıl paylaştıysak umudu ve mutluluğu da paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremzede aileleri ziyaret etti. Defne ilçesinde anma programına katıldıktan sonra Kırıkhan'a geçen Bayraktar'a, hemşehrileri büyük ilgi gösterdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremzede aileleri ziyaret etti. Defne ilçesinde anma programına katıldıktan sonra Kırıkhan'a geçen Bayraktar'a, hemşehrileri büyük ilgi gösterdi.