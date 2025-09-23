Bakan Bayraktar New York'ta Enerji ve Finans Temsilcileriyle Görüştü

Bakan Bayraktar New York'ta Enerji ve Finans Dünyasıyla Görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta enerji ve finans sektörü temsilcileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Türk Heyeti ve Yuvarlak Masa Toplantıları

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türk heyeti, genel kurul çalışmalarına ek olarak muhataplarıyla ikili ve çok taraflı görüşmeler yaptı. Bayraktar, Türk-Amerikan İş Konseyi ev sahipliğindeki Türkiye Yatırım Konferansı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer aldığı bir başka toplantıda Bayraktar, Cumhurbaşkanının adalet, barış ve hak savunusuna dair mesajlarını ilettiğini aktardı. Bayraktar, "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde zulme karşı adaletin, umutsuzluklara karşı barışın, çıkar hesaplarına karşı insanlığın sesi olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası ile Enerji Dönüşümü ve Yatırım

Bayraktar, Dünya Bankası Operasyonlardan Sorumlu İcra Direktörü Anna Bjerde ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecini ve yatırım ihtiyaçlarını ele aldı. Bayraktar, "Yenilenebilir enerji, elektrik iletim ve dağıtım altyapısı, nükleer, doğal gaz ve kritik mineraller konularında işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Ülkemizde şeffaf, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yatırım ortamı oluşturma hedefimiz doğrultusunda Dünya Bankası ile ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Enerji Şirketleriyle İş Birliği Arayışları

Küresel enerji piyasasının önde gelen şirketleriyle de temaslarda bulunan Bayraktar, enerji şirketi Hartree yetkilileriyle yaptığı toplantıda Milano'da bu ayın başında imzalanan LNG tedarik anlaşmasının ardından mevcut iş birliklerini değerlendirdiklerini belirtti. Bayraktar, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak daha uzun vadeli yeni iş birliği imkanlarını ele aldıklarını ifade etti.

Hatırlatmak gerekirse, iki hafta önce İtalya'da gerçekleştirilen Gastech 2025 etkinliği kapsamında BOTAŞ ile Hartree arasında 600 milyon metreküplük orta vadeli bir LNG anlaşması imzalanmıştı.

Ayrıca Bayraktar, Chevron Eurasia Başkanı Derek Magness ile bir araya gelerek LNG ticareti ve hidrokarbon arama-üretimi başta olmak üzere Türkiye'de ve farklı coğrafyalarda olası iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta enerji ve finans sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.