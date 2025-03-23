Bakan Bayraktar: Sakarya Gaz Sahası'nda Üretim 2028'de 5 Kat Artacak

Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki mevcut üretimle 3 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşıladıklarını ve 2028'de bu üretimin 5 katına çıkacağını bildirdi. Bayraktar, 2028'de Türkiye'nin konutlarda kullandığı gazın tamamının bu sahadan sağlanacağını açıkladı.

Yanı Başımızdaki Gaz İhtiyacının Tarihsel Artışı

Bayraktar, Türkiye'nin genç nüfusu ve büyüyen ekonomisi ile enerji talebinin arttığını vurguladı. Petrol ve doğal gaz talebinde son 23 yılda %300'lük bir artış yaşandığını söyledi. 2016 yılında başlatılan Milli Enerji ve Maden Politikası ile Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtarmayı hedeflediklerini belirtti.

İleri Teknoloji ile Sondaj Kabiliyeti

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz aramacılığındaki ortaklıkları sonlandırdığını ve ülkenin dünya çapında modern sismik ve sondaj arama gemilerine sahip olduğunu söyledi. Şu anda, su yüzeyinden itibaren 12 kilometreye kadar sondaj yapabilen 4 gemi ile çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

Gabar'daki Hedef: 100 Bin Varil

Bayraktar, Gabar bölgesindeki petrol üretimini de gündeme getirerek, 21 Ağustos 2020'de Sakarya Gaz Sahası'nda Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdiklerini söyledi. Gabar'da günlük 80 bin varil petrol üretimine ulaştıklarını ifade eden Bayraktar, bu rakamın 100 bin varilin üzerine çıkması için hummalı çalışmalar yapıldığını belirtti.

Uluslararası Enerji Arayışları

Bayraktar, Türkiye'nin Somali, Libya, Irak, Azerbaycan, Türkmenistan ve Afrika ülkelerinde doğal gaz ve maden arama faaliyetlerinde bulunduğunu dile getirerek, Nijer'deki ilk altın madeninden 2026 yılında yaklaşık 3,5 ton altın üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) tarafından düzenlenen iftar programına katılarak konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) tarafından düzenlenen iftar programına katılarak konuşma yaptı.