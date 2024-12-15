Bakan Bayraktar: Teröre Geçit Vermeyeceğiz

Bakan Bayraktar, Teröre Karşı Birlik Mesajı Verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, terörle mücadelede kararlı duruşunu tekrar dile getirerek, "Teröre asla geçit vermeyeceğiz, bölünmüşlüğe asla düşmeyeceğiz," ifadelerini kullandı. Bayraktar, bu bağlamda Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam edeceğini belirtti.

Batmanlılara Kürtçe Selam

Bakan Bayraktar, AK Parti Batman 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, Batmanlılara Kürtçe "Baş göz üstüne geldiniz. Kongremiz hayırlı olsun. Batman'ı seviyoruz." diyerek selamladı. Konuşmasında, Gabar’daki petrol kaynaklarının geçmişte terör nedeniyle ekonomiye kazandırılamadığını hatırlattı.

Petrol Üretiminde Önemli Başarı

Bayraktar, "Gabar'daki petrol 50 milyon yıldır oradaydı. Maalesef terörle uğraştığımız için aranamadı, bulunamadı. Bugün, Türkiye hamdolsun petrol üretiminde 120 bin varilin üzerinde çıkan bir ülke haline geldi," açıklamalarında bulundu. Gabar’da yaklaşık 3 bin bölge insanının çalıştığını ifade eden Bakan, "İşte terör, o kardeşlerimizin işi olmasın, aşı olmasın, umudu olmasın, hayali olmasın diye bize engel olmaya çalıştı," dedi.

Bakan Bayraktar, teröre karşı sağlam adımlar atılacağını vurgulayarak, "İnşallah ülkemizi çok daha ileri bir seviyeye hep birlikte getireceğiz" ifadesiyle geleceğe umutla bakılması gerektiğini belirtti.