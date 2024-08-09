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Bakan Bayraktar, TPAO Arama Daire Başkanı Sadioğlu'nu Son Yolculuğuna Uğurladı

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, TPAO Arama Daire Başkanı Sadioğlu'nun cenaze törenine katıldı ve başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 14:55
Bakan Bayraktar, TPAO Arama Daire Başkanı Sadioğlu'nu Son Yolculuğuna Uğurladı

Enerji Bakanı Bayraktar, Sadioğlu'nu Uğurladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun vefatı üzerine düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cenaze Töreni Detayları

53 yaşında hayatını kaybeden Sadioğlu için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde, cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Sadioğlu'nun akrabaları, arkadaşları ve Bakan Bayraktar'ın yanı sıra pek çok kişi katılım gösterdi.

Sadioğlu'nun Ölümü

Salih Bülent Sadioğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yaptığı süre zarfında kaldığı otelin odasında kalp krizi geçirerek vefat etmişti.

Son Görev: Toprağa Verilişi

Cenaze namazının ardından Sadioğlu, Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve dostları tarafından büyük bir üzüntüyle anıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 3), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 3), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun (53) cenaze törenine katıldı. Sadioğlu için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 3), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 3), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun (53) cenaze törenine katıldı. Sadioğlu için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 3), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 3), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun (53) cenaze törenine katıldı. Sadioğlu için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 3), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 3), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun (53) cenaze törenine katıldı. Sadioğlu için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 3), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 3), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun (53) cenaze törenine katıldı. Sadioğlu için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 3), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 3), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun (53) cenaze törenine katıldı. Sadioğlu için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 3), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 3), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun (53) cenaze törenine katıldı. Sadioğlu için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 3), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 3), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun (53) cenaze törenine katıldı. Sadioğlu için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 3), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 3), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun (53) cenaze törenine katıldı. Sadioğlu için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 3), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 3), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun (53) cenaze törenine katıldı. Sadioğlu için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.

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