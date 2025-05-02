Bakan Bayraktar: Türkiye Enerji Bağımsızlığı Hedefinde İlerliyor

İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Stratejik Açıklamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanında güçlü bir merkez olma hedefi doğrultusunda elektrik, doğal gaz ve emtia ticaretinin yapıldığı borsayı faaliyete geçirmeyi planladıklarını belirtti.

Türkiye'nin Güçlü Enerji Vizyonu

Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 23 yıl içinde enerji sektöründeki büyük dönüşümlerin Türkiye'nin kaderini değiştirdiğini vurguladı. 2017 yılında başlatılan Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde, Türkiye'nin yer altı zenginliklerini ekonomiye katma adına önemli projelerin hayata geçirilmeye başlandığını ifade etti.

Karadeniz Gazı ile Dönüşüm

Bakan Bayraktar, 2020 yılında Karadeniz'de gerçekleştirilen tarihi doğal gaz keşfinin, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı açısından ne denli önemli olduğunu dile getirdi. "Bu keşif, Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfi olmasının yanı sıra, 2020 yılında offshore'da dünyada gerçekleştirilen en büyük keşif olmuştur," dedi.

Yeni Keşifler ve Projeler

Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda 2023 itibarıyla projenin birinci fazının tamamlandığını ve 2026 ile 2028 yıllarında üretim hedeflerinin iki ve dört katına çıkacağını bildirdi. Ayrıca, Gabar bölgesinde yapılan petrol keşfine de dikkat çekerek, bu bölgeyi üretimin ve istihdamın merkezi haline getirdiklerini ifade etti.

Uluslararası Enerji İşbirlikleri

Türkiye'nin enerji diplomasisi konusunda aktif olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, Azerbaycan, Irak, Libya ve Pakistan gibi ülkelerde enerji projeleri üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bayraktar, kazan-kazan anlayışı ile hem Türkiye'nin hem de işbirliği yapılan ülkelerin ekonomik çıkarlarına katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi.

Yenilenebilir Enerji Hedefleri

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelini en üst düzeye çıkarma hedefi doğrultusunda, 2035'te güneş ve rüzgar kapasitesini 120 bin megavata ulaştırmayı planladıklarını açıkladı. Ayrıca, nükleer enerji santralleri ile enerji altyapısını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Maden Potansiyeli ve Global Hedefler

Bayraktar, maden alanındaki stratejilerini "Önce İnsan, Sonra Çevre ve Sonra Katma Değerli Madencilik" vizyonu çerçevesinde belirlediklerini ifade etti. Türkiye'nin maden potansiyelini değerlendirmek için global pazarda daha etkin bir konuma gelmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi. Ayrıca, Nijer’deki altın sahalarından bir yıl içinde ilk üretimi gerçekleştireceklerini duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda, Turkuvaz Medya Grubunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlediği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ana oturumunda konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Turkuvaz Medya Grubunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlediği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ana oturumunda konuştu.