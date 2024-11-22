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Bakan Bayraktar: Türkiye'nin Enerji İhtiyacını Rüzgar ve Güneşle Karşılıyor

Tüm hanelerin elektrik ihtiyacını rüzgar ve güneş enerjisi ile karşıladığımızı açıklayan Bakan Bayraktar, 2024'te rekor güç artışı bekliyoruz.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 15:29
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin Enerji İhtiyacını Rüzgar ve Güneşle Karşılıyor

İstanbul Energy Forum'da Çarpıcı Açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Energy Forum'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusundaki ilerlemelerine dikkat çekti. Bayraktar, "Bugün itibarıyla Türkiye'deki tüm hanelerin elektrik ihtiyacını rüzgar ve güneş enerjisi ile karşılar hale geldik," ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir Enerjinin Artışı

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payının her geçen gün arttığını vurguladı. 2024 yılı için de rekor bir kurulu güç artışı beklediklerini belirtti.

Bayraktar, "Güçlü altyapımız ve İstanbul'un stratejik konumu ile birlikte, Türkiye'nin enerji bağımsızlığını sağlamak için büyük adımlar atıyoruz," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" ana temasıyla düzenlediği İstanbul Energy Forum'da konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" ana temasıyla düzenlediği İstanbul Energy Forum'da konuşma yaptı.

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