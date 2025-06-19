Bakan Bayraktar ve Novak Enerji İşbirliğini Görüştü

Bayraktar ve Novak'tan Enerji İşbirliği Değerlendirmesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile Türkiye ve Rusya arasındaki mevcut enerji projeleri ve geleceğe yönelik yeni işbirliği imkanlarını ele aldı.

Bayraktar, X sosyal medya hesabında, Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında Novak ile bir araya geldiğini belirtti. Görüşmeye ilişkin olarak, "Doğal gaz ve nükleer enerji başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki mevcut projeleri değerlendirdik. Ayrıca, geleceğe yönelik yeni işbirliği imkanlarını kapsamlı biçimde görüştük," dedi.

İki ülke arasında enerji alanındaki gelişmelerin yanı sıra bölgesel dinamiklerin enerji piyasalarına etkilerinin de ele alındığı verimli bir toplantı gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (solda), Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak (sağda) ile Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (solda), Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak (sağda) ile Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında bir araya geldi.