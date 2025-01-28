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Bakan Bayraktar: Yeni YEKA ile Uygun Fiyatlı Elektrik ve 8 Milyar Dolar Tasarruf

Bakan Bayraktar, yeni YEKA modeli ile 20 yıl boyunca uygun fiyatlı elektrik sağlanacağını ve 8 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 16:11
Bakan Bayraktar: Yeni YEKA ile Uygun Fiyatlı Elektrik ve 8 Milyar Dolar Tasarruf

Yeni YEKA Modeli ile Uygun Fiyatlı Elektrik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeli ile 20 yıl boyunca uygun fiyatlı elektrik temin edileceğini duyurdu. Bayraktar, "Ondan sonraki 20 yılda burada oluşan 3,50 sent/dolar kilovatsaat bedelle elektriğin satışı söz konusu. Dolayısıyla biz 20 yıl boyunca şu andaki piyasa fiyatının neredeyse yarısı fiyatına bu elektriği daha ucuz bir şekilde alacağız ve bu ucuz enerjiyi vatandaşlarımıza yansıtmış olacağız" dedi.

Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Stratejiler

Bayraktar, düzenlenen YEKA RES-2024 yarışmalarında Türkiye'nin enerji sektörüne ve ekonomisine olan güvenin artırıldığını kaydetti. Son 22 yılda enerji talebinin üç katına çıktığına dikkat çeken Bayraktar, "Bir yandan bu artan talebi karşılamak için çalışırken, dışa bağımlılığımızı azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyoruz" diye belirtti.

Edirne, Kırklareli ve Sivas'ta gerçekleşen yarışmalarla toplamda 1200 megavat kapasiteli rüzgar enerjisi projelerinin tamamlandığını ifade eden Bayraktar, bu projelerde yerli üretime ve istihdama katkının önemini vurguladı.

Doğal Gaz İthalatında Büyük Tasarruf

Bayraktar, 4,5 milyar kilovatsaat elektrik üretecek projelerin, 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağını belirtti. "Yenilenebilir enerji olduğu için bir ithalat söz konusu değil. Bu anlamda 800 milyon metreküplük doğal gaz ithalatını önlemiş olacağız"8 milyar dolarlık bir doğal gaz ithalatının önüne geçilmiş olacağını ifade etti.

Yerli Üretim için Önemli Adımlar

Türkiye'de rüzgar enerjisine yönelik yapılan yatırımların 1,2 milyar doları bulduğunu söyleyen Bayraktar, desteklenen yerli ekipman üreticis sayısının 27'den 500'e çıkarıldığını ve bu süreçte 50 bin kişilik yeşil istihdam sağlandığını belirtti.

Gelecek Yarışmalar ve Hedefler

"İnşallah bundan sonraki yarışmalarda da yerlilik şartı olan yarışmalar gerçekleştireceğiz" diyen Bayraktar, önümüzdeki hafta yapılacak güneş yarışmasının da rekabetçi bir ortamda geçeceğini ve yıllık 2000 ila 2500 megavat YEKA yarışmaları hedeflediklerini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının düzenlediği YEKA RES-2024 yarışmaları sonrasında basın açıklaması yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının düzenlediği YEKA RES-2024 yarışmaları sonrasında basın açıklaması yaptı.

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