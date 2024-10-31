DOLAR
34,24 0,13%
EURO
37,27 -0,05%
ALTIN
3.059,01 0,38%
BITCOIN
2.476.482,82 0,49%

Bakan Bolat, Eylül Dış Ticaret ve Turizm Verilerini Açıkladı

Eylül ayında dış ticaret ve turizm verilerini değerlendiren Bakan Bolat, ihracatta artış bekliyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:21
Bakan Bolat, Eylül Dış Ticaret ve Turizm Verilerini Açıkladı

Bakan Bolat, Eylül Verilerini Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret ve turizm verilerini değerlendirdi. Üç aydır fazla veren cari işlemler hesabının eylül ayında da fazla vermeye devam edeceği öngörülüyor.

Eylül İhracatı ve İthalatı

Bolat, eylülde ihracatın yıllık bazda %1,9 azalışla 22 milyar dolar seviyesine gerilediğini hatırlatarak, bu yılın ilk 9 ayında ihracatın %2,6 artışla 191,8 milyar dolara ulaştığını aktardı. Eylülde ithalat ise yıllık %1,4 düşüş göstererek 27,1 milyar dolar oldu. Yılın 9 ayında ithalatın 252,2 milyar dolara gerilediği belirtildi.

Bakan Bolat, eylülde yıllıklandırılmış ithalatın %7,5 azalarak 339,6 milyar dolara gerilediğini ve yılın 9 ayında dış ticaret açığının %31,1 azalışla 60,4 milyar dolara düştüğünü kaydetti. İhracatın ithalatı karşılama oranının ise 8 puan artışla %76’ya çıktığı ifade edildi.

İhracatın Güçlü Seyri

Bolat, ihracattaki sınırlı gerilemenin nedenlerinden birinin takvim etkisi olduğunu vurguladı. Ayrıca, altın ve enerji ihracatındaki düşüşün de ihracatı etkileyen bir faktör olduğunu söyledi. "Altın ve enerji hariç ihracatımız ise zayıf dış talep ve negatif takvim etkisine rağmen güçlü seyrini koruyarak, eylülde geçen yılın aynı ayına göre %2,9 artışla 20,8 milyar dolar oldu," dedi.

Turizm Gelirlerinde Rekor Artış

Bu yılın 9 ayında turizm gelirlerinin de 46,9 milyar dolara ulaşarak rekor seviyeye çıktığını belirten Bolat, yılın üçüncü çeyreğinde turizm gelirlerinin %3,9 artışla 23,2 milyar dolara ulaştığını vurguladı.

Sürdürülebilir İhracat Artışı İçin Çalışmalar

Bolat, katma değerli ve inovasyon odaklı üretimle küresel ticaretteki rekabetçiliğin artırılacağını belirterek, "Bakanlık olarak destek mekanizmaları, ticari diplomasi faaliyetleri ve yurtdışı temsilciliklerimizle sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz," şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BIST 100 Şirketlerinin Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve Finansal Riskler Üzerindeki Etkisi
2
Rize-Artvin Havalimanı'nda Yeni Aydınlatma Sistemi Kuruluyor
3
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Romanya Ekonomi Toplantısına Katılıyor
4
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, MÜSİAD Zirvesi'nde Türkiye'nin Dönüşüm Vizyonunu Paylaştı
5
MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi: Türkiye'nin Geleceği İçin Yeni Stratejiler
6
MÜSİAD SAMEKS Ekim Ayı Raporu: Endeks 48,4'e Yükseldi
7
Sıfır otomobil almak isteyene büyük fırsat! 200 bin TL'ye kadar dev indirim kapıya dayandı

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek