Bakan Bolat, Eylül Dış Ticaret ve Turizm Verilerini Açıkladı

Bakan Bolat, Eylül Verilerini Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret ve turizm verilerini değerlendirdi. Üç aydır fazla veren cari işlemler hesabının eylül ayında da fazla vermeye devam edeceği öngörülüyor.

Eylül İhracatı ve İthalatı

Bolat, eylülde ihracatın yıllık bazda %1,9 azalışla 22 milyar dolar seviyesine gerilediğini hatırlatarak, bu yılın ilk 9 ayında ihracatın %2,6 artışla 191,8 milyar dolara ulaştığını aktardı. Eylülde ithalat ise yıllık %1,4 düşüş göstererek 27,1 milyar dolar oldu. Yılın 9 ayında ithalatın 252,2 milyar dolara gerilediği belirtildi.

Bakan Bolat, eylülde yıllıklandırılmış ithalatın %7,5 azalarak 339,6 milyar dolara gerilediğini ve yılın 9 ayında dış ticaret açığının %31,1 azalışla 60,4 milyar dolara düştüğünü kaydetti. İhracatın ithalatı karşılama oranının ise 8 puan artışla %76’ya çıktığı ifade edildi.

İhracatın Güçlü Seyri

Bolat, ihracattaki sınırlı gerilemenin nedenlerinden birinin takvim etkisi olduğunu vurguladı. Ayrıca, altın ve enerji ihracatındaki düşüşün de ihracatı etkileyen bir faktör olduğunu söyledi. "Altın ve enerji hariç ihracatımız ise zayıf dış talep ve negatif takvim etkisine rağmen güçlü seyrini koruyarak, eylülde geçen yılın aynı ayına göre %2,9 artışla 20,8 milyar dolar oldu," dedi.

Turizm Gelirlerinde Rekor Artış

Bu yılın 9 ayında turizm gelirlerinin de 46,9 milyar dolara ulaşarak rekor seviyeye çıktığını belirten Bolat, yılın üçüncü çeyreğinde turizm gelirlerinin %3,9 artışla 23,2 milyar dolara ulaştığını vurguladı.

Sürdürülebilir İhracat Artışı İçin Çalışmalar

Bolat, katma değerli ve inovasyon odaklı üretimle küresel ticaretteki rekabetçiliğin artırılacağını belirterek, "Bakanlık olarak destek mekanizmaları, ticari diplomasi faaliyetleri ve yurtdışı temsilciliklerimizle sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz," şeklinde konuştu.