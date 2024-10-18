Bakan Bolat, Kırgız ve Kazak Mevkidaşlarıyla Ekonomik İşbirliğini Geliştiriyor

Bakan Bolat'tan Kırgız Ve Kazak İle Ticaret Vurgusu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı kapsamında Kırgız ve Kazak mevkidaşlarıyla önemli temasta bulundu. Bolat, toplantının ev sahipliğini yapan Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev ile Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Ekonomi Bakanı Nurlan Baybazarov ile bir araya geldi.

Kırgızistan ile İşbirliğini Artırma Hedefi

Bakan Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kırgızistan ile, yatırımcı ülkeler arasında güçlü bir konuma sahip olduğunu belirterek, ikili ticaret hacmini ve karşılıklı yatırımları artırmayı planladıklarını ifade etti. Bolat, "Bu kapsamda en öncelikli hedefimiz ikili ticaret hacmimiz ile karşılıklı yatırımları artırmak ve işbirliği alanlarımızı çeşitlendirmektir" dedi.

Kazakistan ile Stratejik İşbirlikleri

Kazakistan'ın Ulusal Ekonomi Bakanı Baybazarov ile gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra potansiyel yatırım alanları değerlendirildi. Bolat, TDT bünyesinde müzakereleri tamamlanan Dijital Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (DEPA) imzalanması konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. Bu bağlamda, TDT çatısı altında gerçekleştirilen adımların, iki ülke arasındaki işbirliğini artıracağına inandığını vurguladı.