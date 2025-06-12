DOLAR
39,38 -0,16%
EURO
45,66 -0,01%
ALTIN
4.285,72 -0,07%
BITCOIN
4.174.888,7 -0,07%

Bakan Bolat'tan Mersinli Esnafa 100 Milyon Lira Destek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mersin Ekonomi Zirvesi'nde 100 milyon liralık destek müjdesini verdi ve kentin ticaret konusundaki potansiyelini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 15:38
Bakan Bolat'tan Mersinli Esnafa 100 Milyon Lira Destek

Mersin Ekonomi Zirvesi'nde Önemli Açıklamalar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mersin Ekonomi Zirvesi Sonuç Bildirgesi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, Mersinli esnafa bu sabahtan itibaren 100 milyon lira değerinde, yüzde 50 faiz indirimli finansman desteği sağlayacaklarını duyurdu.

Mersin'in İhracat Hacmi Artıyor

Bakan Bolat, Mersin’in geçen yıl yüzde 4,6 artışla 10 milyar 1 milyon dolar ihracat hacmine ulaştığını belirtti. Bu hacmin yarısının tarım ve işlenmiş gıda ürünlerinden kaynaklandığını vurguladı. Mersin’in Doğu Akdeniz’in ticaret ve taşımacılık merkezi olduğunun altını çizen Bolat, Mersin'in küresel ticaretteki rolünü ve potansiyelini ifade etti.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Gelecek Projeler

Bakan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yapımının yüzde 90’ının tamamlandığını ve bu yıl ilk reaktörün hizmete girmesinin planlandığını açıkladı. Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak bu projeye değinerek, Mersin’deki diğer yatırımların da tamamlanacağını belirtti.

İsrail ile Ticaret Tartışmaları

Bakan Bolat, Mersin Limanı hakkında son zamanlarda dolaşan iddialara yanıt vererek, Türkiye'nin ihracat ve ithalatındaki genel durumu belirtti. Ayrıca, İsrail ile olan ticari ilişkilerin hassasiyetine dikkat çekti ve Mersin’in uluslararası ticaretteki önemini vurguladı.

Mersinli esnaf ve sanatkarlara yönelik desteklerin devam edeceğini belirten Bolat, kentteki ekonomik gelişimin desteklenmesi adına çeşitli projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Mersin Ekonomi Zirvesi Sonuç Bildirgesi Toplantısı, Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi'nde...

Mersin Ekonomi Zirvesi Sonuç Bildirgesi Toplantısı, Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 5), Mersin Valisi Atilla Toros (sol 4), Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer (sol 3), Mersin Ekonomi Platformu Başkanı Servet Özkaya (sağ 4), AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı (sağ 3), CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış (sağ 2) ve DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen (sağda) de katıldı.

Mersin Ekonomi Zirvesi Sonuç Bildirgesi Toplantısı, Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi'nde...

Mersin Ekonomi Zirvesi Sonuç Bildirgesi Toplantısı, Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 5), Mersin Valisi Atilla Toros (sol 4), Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer (sol 3), Mersin Ekonomi Platformu Başkanı Servet Özkaya (sağ 4), AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı (sağ 3), CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış (sağ 2) ve DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen (sağda) de katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

Temmuz'da İnternet Tarifelerine Büyük Zam Geliyor

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Kacır, Samsun Yakakent OSB'yi Tanıttı ve Sanayi Yatırımlarını Destekleyeceğini Açıkladı
2
BTM Teknoloji Geliştirme Merkezi, Türkiye'nin Teknoloji İhracatını Artıracak
3
Bakan Kacır: 2030'da Türkiye'den 100 Bin Teknoloji Girişimi Doğacak
4
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'nde Fiyat Farklarına Dikkat Çekti
5
Bakan Yumaklı'dan Sürdürülebilir Tarım Vurgusu: Gelecek 50 Yılı Konuşuyoruz
6
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı: Ekonomik Dönüşüm ve Barış vurgusu
7
Ticaret Bakanı Bolat: Yıl Sonunda Enflasyon 20'li Rakamlarla Belirtiliyor

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi

İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

YYÜ'den İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Giyim Desteği

Temmuz'da İnternet Tarifelerine Büyük Zam Geliyor

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

Devlet Destekli Faizsiz Kredi ve Büyük İndirim Programı

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!