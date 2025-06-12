Bakan Bolat'tan Mersinli Esnafa 100 Milyon Lira Destek

Mersin Ekonomi Zirvesi'nde Önemli Açıklamalar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mersin Ekonomi Zirvesi Sonuç Bildirgesi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, Mersinli esnafa bu sabahtan itibaren 100 milyon lira değerinde, yüzde 50 faiz indirimli finansman desteği sağlayacaklarını duyurdu.

Mersin'in İhracat Hacmi Artıyor

Bakan Bolat, Mersin’in geçen yıl yüzde 4,6 artışla 10 milyar 1 milyon dolar ihracat hacmine ulaştığını belirtti. Bu hacmin yarısının tarım ve işlenmiş gıda ürünlerinden kaynaklandığını vurguladı. Mersin’in Doğu Akdeniz’in ticaret ve taşımacılık merkezi olduğunun altını çizen Bolat, Mersin'in küresel ticaretteki rolünü ve potansiyelini ifade etti.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Gelecek Projeler

Bakan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yapımının yüzde 90’ının tamamlandığını ve bu yıl ilk reaktörün hizmete girmesinin planlandığını açıkladı. Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak bu projeye değinerek, Mersin’deki diğer yatırımların da tamamlanacağını belirtti.

İsrail ile Ticaret Tartışmaları

Bakan Bolat, Mersin Limanı hakkında son zamanlarda dolaşan iddialara yanıt vererek, Türkiye'nin ihracat ve ithalatındaki genel durumu belirtti. Ayrıca, İsrail ile olan ticari ilişkilerin hassasiyetine dikkat çekti ve Mersin’in uluslararası ticaretteki önemini vurguladı.

Mersinli esnaf ve sanatkarlara yönelik desteklerin devam edeceğini belirten Bolat, kentteki ekonomik gelişimin desteklenmesi adına çeşitli projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Mersin Ekonomi Zirvesi Sonuç Bildirgesi Toplantısı, Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 5), Mersin Valisi Atilla Toros (sol 4), Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer (sol 3), Mersin Ekonomi Platformu Başkanı Servet Özkaya (sağ 4), AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı (sağ 3), CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış (sağ 2) ve DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen (sağda) de katıldı.

Mersin Ekonomi Zirvesi Sonuç Bildirgesi Toplantısı, Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 5), Mersin Valisi Atilla Toros (sol 4), Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer (sol 3), Mersin Ekonomi Platformu Başkanı Servet Özkaya (sağ 4), AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı (sağ 3), CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış (sağ 2) ve DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen (sağda) de katıldı.