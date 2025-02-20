Bakan Bolat: Tüketici Güven Endeksi Şubat'ta Yüzde 1.4 Arttı

Tüketici güven endeksi, hükümetin politikaları sayesinde Şubat'ta 82.1'e çıkarak 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:51
Bakan Bolat: Tüketici Güven Endeksi Şubat'ta Yüzde 1.4 Arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Tüketici Güven Endeksi Değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Şubat 2024 tüketici güven endeksi verilerini değerlendirdi. Bolat, hükümetin uyguladığı politikalar ve aldığı tedbirler sayesinde makrofinansal istikrarı güçlendirdiklerini belirterek, ekonominin daha dengeli bir yapıya kavuştuğunu ifade etti.

Tüketici Güven Endeksi 82.1’e Yükseldi

Bakan Bolat, tüketici güven endeksinin Şubat 2024 itibarıyla bir önceki aya göre yüzde 1,4 artarak 82,1 seviyesine ulaşmasının, Haziran 2023'teki 85,1'den sonra son 20 ayın en yüksek değerine ulaştığını bildirdi. Bunun yanı sıra, geleceğe yönelik beklentileri içeren alt endekslerde de artış kaydedildiğine dikkat çekti.

Sanayi Üretimi ve İstihdamda İyileşme Devam Ediyor

Son dönemlerde sanayi üretimi ve istihdam göstergelerinde izlenen iyileşmenin diğer makroekonomik verilerde de devam ettiğini vurgulayan Bolat, Bakanlık olarak gerçekleştirilen piyasa denetimlerinin gıda ürünleri üzerindeki enflasyonun düşüşü ile tüketici güvenine olumlu etki yaptığını belirtti.

Aylık İyileşmeler ve Enflasyondaki Düşüş

Endeksin detayları incelendiğinde, aylık bazda 18 alt endeksten 13'ünde iyileşme yaşandığı görüldü. Bolat, 2024 yılı ocak ayında yıllık enflasyon oranının yüzde 42,12 ile son 19 ayın en düşük seviyesine gerilediğini ve gıda ile alkolsüz içecekler alanında enflasyonun %41,76 seviyesine indiğini aktardı.

İşsizlik Oranı ve İnşaat Maliyetleri

Bolat, Aralık 2024 itibarıyla işsizlik oranının %8,6'dan %8,5'e gerilediğini, bu oranla 2024 yılında işsizlik oranının ortalama %8,7 düzeyinde gerçekleştiğini hatırlattı. Ayrıca, inşaat maliyet endeksinin, son 4 yılın en düşük seviyesi olan %34,27'ye gerilediğini belirtti.

Gelecek İçin Umutlu Mesajlar

Bakan Bolat, uyguladıkları politikalar ile ekonomik sıkıntıları aşmayı hedeflediklerini, bu süreçte tüketici güveninin arttığını ifade ederek, bu durumun halkın alım gücünün ve refah seviyesinin yükselmesine katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te 15. GAPTARIM Fuarı Kapılarını Açtı
2
Bakan Bolat: Tüketici Güven Endeksi Şubat'ta Yüzde 1.4 Arttı
3
Berlin'de Toplu Ulaşım İçin Üçüncü Grev Dalgası: Ulaşım Felç Oldu
4
Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 9 Trilyon 579,3 Milyar Lira
5
Hazine Alacakları Ocak Sonunda 27,6 Milyar Lira Seviyesine Ulaştı
6
Philadelphia Fed İmalat Endeksi Şubatta Düşüş Gösterdi
7
ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Arttı: Piyasa Beklentilerini Geride Bıraktı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?