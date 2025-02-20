Bakan Bolat: Tüketici Güven Endeksi Şubat'ta Yüzde 1.4 Arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Tüketici Güven Endeksi Değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Şubat 2024 tüketici güven endeksi verilerini değerlendirdi. Bolat, hükümetin uyguladığı politikalar ve aldığı tedbirler sayesinde makrofinansal istikrarı güçlendirdiklerini belirterek, ekonominin daha dengeli bir yapıya kavuştuğunu ifade etti.

Tüketici Güven Endeksi 82.1’e Yükseldi

Bakan Bolat, tüketici güven endeksinin Şubat 2024 itibarıyla bir önceki aya göre yüzde 1,4 artarak 82,1 seviyesine ulaşmasının, Haziran 2023'teki 85,1'den sonra son 20 ayın en yüksek değerine ulaştığını bildirdi. Bunun yanı sıra, geleceğe yönelik beklentileri içeren alt endekslerde de artış kaydedildiğine dikkat çekti.

Sanayi Üretimi ve İstihdamda İyileşme Devam Ediyor

Son dönemlerde sanayi üretimi ve istihdam göstergelerinde izlenen iyileşmenin diğer makroekonomik verilerde de devam ettiğini vurgulayan Bolat, Bakanlık olarak gerçekleştirilen piyasa denetimlerinin gıda ürünleri üzerindeki enflasyonun düşüşü ile tüketici güvenine olumlu etki yaptığını belirtti.

Aylık İyileşmeler ve Enflasyondaki Düşüş

Endeksin detayları incelendiğinde, aylık bazda 18 alt endeksten 13'ünde iyileşme yaşandığı görüldü. Bolat, 2024 yılı ocak ayında yıllık enflasyon oranının yüzde 42,12 ile son 19 ayın en düşük seviyesine gerilediğini ve gıda ile alkolsüz içecekler alanında enflasyonun %41,76 seviyesine indiğini aktardı.

İşsizlik Oranı ve İnşaat Maliyetleri

Bolat, Aralık 2024 itibarıyla işsizlik oranının %8,6'dan %8,5'e gerilediğini, bu oranla 2024 yılında işsizlik oranının ortalama %8,7 düzeyinde gerçekleştiğini hatırlattı. Ayrıca, inşaat maliyet endeksinin, son 4 yılın en düşük seviyesi olan %34,27'ye gerilediğini belirtti.

Gelecek İçin Umutlu Mesajlar

Bakan Bolat, uyguladıkları politikalar ile ekonomik sıkıntıları aşmayı hedeflediklerini, bu süreçte tüketici güveninin arttığını ifade ederek, bu durumun halkın alım gücünün ve refah seviyesinin yükselmesine katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.