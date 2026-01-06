Bakan Bolat: Türkiye 400 Milyar Dolar İhracat Ligine Yükseldi

Bakan Bolat: Türkiye 400 milyar dolar ihracat ligine yükseldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da düzenlenen Dünya Halı Fuarının açılışında yaptığı konuşmada Türkiye’nin ihracatındaki güçlü seyrin sürdüğünü açıkladı. Açılışa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eşlik etti.

İhracat rekorları ve toplam rakamlar

Bakan Bolat, sektör verilerine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "İhracat rekorlarını yenilemeye ve güncellemeye devam ediyoruz. Mal ve hizmetler ihracat toplamımız 400 milyar dolara ulaştı. Türkiye artık 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler ligine yükselmiş oldu".

Bolat, aylık rekorlar ve yıllık rakamlarla ilgili detayları şöyle paylaştı: Aralık ayında 26 milyar 434 milyon dolar ile 102 yıllık Cumhuriyet tarihinin aylık rekoru kırıldı. Geçen yıl Mayıs’ta 24 milyar 830 milyon dolar ile tarihi rekoru, Temmuz’da 24 milyar 911 milyon dolar ile üzerine çıkıldığını, Aralık ayında ise üçüncü Türkiye rekorunun 26 milyar 434 milyon dolar ile kırıldığını söyledi. Toplamda 273,4 milyar liralık mal ihracat rekoruna ulaşıldığını, hizmetlerde tahminlere göre 123 milyar doları aşacaklarını ve toplamın 396,5 milyar dolar seviyesine geldiğini belirtti. "Bunun anlamı Türkiye artık 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler ligine yükselmiş oldu. Mal ve hizmet ihracatında 17,5 milyar dolar artış sağladık" dedi.

Halı ve tekstil sektöründeki konum ve destekler

Bakan Bolat, halı ve tekstil sektörlerinin ülke ihracatındaki önemine vurgu yaparak, "Dünyada halı üretim ve ihracatında 2’nci sıradayız. 2025’i tekstil ve giyim sektörümüz yaklaşık 31 milyar dolarlık bir ihracat ile kapattı. Halı sektörümüz ise 2,9 milyar dolar ihracat ile kapattı. Tekstil ve giyim sektörü bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Ayrıca destek paketlerine değinen Bolat, "Bu yıl istihdam desteği olarak ticaret bakanlığımız tarafından istihdam başına 3 bin 500 lira destek vereceğiz. Geçen yıl 2 bin 500 lira olarak başlattığımız bu desteği bu yıl arttırdık" dedi. Bakanlık tarafından sektörlere yönelik desteklerin süreceği vurgulandı.

