Bakan Bolat: Türkiye 400 Milyar Dolar İhracat Ligine Yükseldi

Bakan Ömer Bolat, mal ve hizmet ihracatının 400 milyar dolara ulaştığını ve Türkiye'nin 400 milyar dolar ihracat ligine yükseldiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:37
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 13:00
Bakan Bolat: Türkiye 400 Milyar Dolar İhracat Ligine Yükseldi

Bakan Bolat: Türkiye 400 milyar dolar ihracat ligine yükseldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da düzenlenen Dünya Halı Fuarının açılışında yaptığı konuşmada Türkiye’nin ihracatındaki güçlü seyrin sürdüğünü açıkladı. Açılışa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eşlik etti.

İhracat rekorları ve toplam rakamlar

Bakan Bolat, sektör verilerine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "İhracat rekorlarını yenilemeye ve güncellemeye devam ediyoruz. Mal ve hizmetler ihracat toplamımız 400 milyar dolara ulaştı. Türkiye artık 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler ligine yükselmiş oldu".

Bolat, aylık rekorlar ve yıllık rakamlarla ilgili detayları şöyle paylaştı: Aralık ayında 26 milyar 434 milyon dolar ile 102 yıllık Cumhuriyet tarihinin aylık rekoru kırıldı. Geçen yıl Mayıs’ta 24 milyar 830 milyon dolar ile tarihi rekoru, Temmuz’da 24 milyar 911 milyon dolar ile üzerine çıkıldığını, Aralık ayında ise üçüncü Türkiye rekorunun 26 milyar 434 milyon dolar ile kırıldığını söyledi. Toplamda 273,4 milyar liralık mal ihracat rekoruna ulaşıldığını, hizmetlerde tahminlere göre 123 milyar doları aşacaklarını ve toplamın 396,5 milyar dolar seviyesine geldiğini belirtti. "Bunun anlamı Türkiye artık 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler ligine yükselmiş oldu. Mal ve hizmet ihracatında 17,5 milyar dolar artış sağladık" dedi.

Halı ve tekstil sektöründeki konum ve destekler

Bakan Bolat, halı ve tekstil sektörlerinin ülke ihracatındaki önemine vurgu yaparak, "Dünyada halı üretim ve ihracatında 2’nci sıradayız. 2025’i tekstil ve giyim sektörümüz yaklaşık 31 milyar dolarlık bir ihracat ile kapattı. Halı sektörümüz ise 2,9 milyar dolar ihracat ile kapattı. Tekstil ve giyim sektörü bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Ayrıca destek paketlerine değinen Bolat, "Bu yıl istihdam desteği olarak ticaret bakanlığımız tarafından istihdam başına 3 bin 500 lira destek vereceğiz. Geçen yıl 2 bin 500 lira olarak başlattığımız bu desteği bu yıl arttırdık" dedi. Bakanlık tarafından sektörlere yönelik desteklerin süreceği vurgulandı.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, "İHRACAT REKORLARINI YENİLEMEYE VE GÜNCELLEMEYE DEVAM EDİYORUZ. MAL VE...

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, "İHRACAT REKORLARINI YENİLEMEYE VE GÜNCELLEMEYE DEVAM EDİYORUZ. MAL VE HİZMETLER İHRACAT TOPLAMIMIZ 400 MİLYAR DOLARA ULAŞTI. TÜRKİYE ARTIK 400 MİLYAR DOLAR İHRACATI OLAN ÜLKELER LİGİNE YÜKSELMİŞ OLDU" DEDİ.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, "İHRACAT REKORLARINI YENİLEMEYE VE GÜNCELLEMEYE DEVAM EDİYORUZ. MAL VE...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hepsiburada 2025: Türkiye'nin Alışveriş Tercihleri — Teknoloji Önde
2
MTB Başkanı Özcan: Zor şartlarda 303 milyon dolarlık kayısı ihracatı
3
Bakan Bolat: Türkiye 400 Milyar Dolar İhracat Ligine Yükseldi
4
A101 e-ticarette büyüyor: Düzce Cumayeri'nde yeni depo ile kapasite %40 arttı
5
İlkadım’da 2025’te 628 işyeri ruhsatlandırıldı — 2026’nın ilk ruhsatı verildi
6
Salihli'de 2026 Yatırımları Masaya Yatırıldı
7
Tivibu Ocak 2025: The Walking Dead, Dexter: New Blood, Güller ve Dedektif Knight ekranlarda

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları