Hakkari'de Yüksek Doğal Gaz Faturalarına Tepki: Binlerce Liralık Şikayetler

Hakkari'de yüksek doğal gaz faturalarına tepki

Hakkari'de son iki ayda gelen yüksek doğal gaz faturaları kentte büyük tepkiye yol açtı. Binlerce liralık faturalar karşısında geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, yetkililerden acil inceleme ve açıklama talep ediyor.

Vatandaşların şikâyetleri ve örnek faturalar

Naif Önal, Akmercan Hakkari Şırnak Doğal Gaz Dağıtım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından kendisine gönderilen son faturanın 8 bin 848 TL olduğunu belirtti. Önal, aralık ayına ait faturada 717 metreküp doğal gaz kullanımı gösterildiğini ve metreküp birim fiyatının 11,85 TL olarak yansıtıldığını söyledi. Toplam tüketim bedelinin 15 bin 334 TL hesaplandığını, bunun 6 bin 555 TL'sinin devlet tarafından karşılandığını, kalan tutarın ise kendisine fatura edildiğini ifade etti. Önal, "Hakkari’de bir hanenin en fazla 200-300 metreküp gaz tüketmesi gerekirken 700-800 metreküp tüketim gösterilmesini anlamıyoruz. Bu faturalar nerede, nasıl hesaplanıyor" diyerek tepki gösterdi.

Hamit Öztürk (Hanife Derviş Mahallesi) işsiz olduğunu ve 13 bin TL kira ödediğini belirterek, bu ay gelen 14 bin TL'lik doğal gaz faturasının kendisini çaresiz bıraktığını anlattı. 2+1 dairede dış yalıtım olmasına rağmen kombiyi düşük derecede çalıştırdığını söyleyen Öztürk, "Geçen ay 40 derecede yaktım, 9 bin 200 TL fatura geldi. Bu ay sadece 5 derece artırdım, fatura 14 bin TL oldu. Van ile kıyasladığımızda neredeyse yarı yarıya fark var. Bunun sebebi nedir" diye sordu.

Adem Özel (Gazi Mahallesi) de evinde ısı yalıtımı olmasına rağmen 9 bin 300 TL fatura geldiğini belirtti: "Sıcak suyu kombiden bile kullanmıyorum. Buna rağmen bu fatura neye göre geliyor, muhatap bulamıyoruz." Özel, kent genelinde binlerce kişinin sosyal medya üzerinden faturalarını paylaşarak tepki gösterdiğini ve batı illerinde 3-4 bin TL civarında gelen faturalarla Hakkari'deki rakamlar arasındaki farkın açıklanmasını istedi. "Biz 37 derecede yakıyoruz, batı illerinde 45-50 derecede yakıp daha az fatura ödüyorlar. Bu kabul edilemez" dedi.

Talepler ve şirketten yanıt bekleniyor

Vatandaşlar, Hakkari'de kış ve ekonomik koşullar dikkate alınarak doğal gaz faturalarının acilen incelenmesini, kamuoyuna şeffaf bir açıklama yapılmasını ve mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyor. Doğal gaz hizmeti veren Akmercan Hakkari Şırnak Doğal Gaz Dağıtım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Vatandaşlar ayrıca yüksek faturaların nasıl hesaplandığı, metreküp tüketim verilerinin doğruluğu ve bölgesel tarifeler arasındaki farkların açıklanması için yetkililerin müdahalesini istiyor.

NAİF ÖNAL