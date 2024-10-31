DOLAR
34,26 0,06%
EURO
37,34 -0,26%
ALTIN
3.026,54 1,44%
BITCOIN
2.410.231,05 3,2%

Bakan Bolat ve Karadimov Arasında Ticaret Görüşmesi

Gümrük Birliği ve yeşil mutabakat üzerinde duran iki bakan, işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 21:53
Bakan Bolat ve Karadimov Arasında Ticaret Görüşmesi

Bakan Bolat'tan Bulgaristan İle İşbirliği Vurgusu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bulgaristan Yenilik ve Büyüme Bakanı Rosen Karadimov ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Bolat, Balkan İş ve Yatırım Forumu çerçevesinde sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, komşu ülke Bulgaristan ile olan ilişkilerin ikili ticaret hacmine olumlu etkilerinin bulunduğunu ve işbirliklerini güçlendirmek için yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti. "Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve yeşil mutabakat başta olmak üzere Bulgaristan ile yakından çalışmayı arzu ediyoruz", diyen Bolat, gerçekleştirilen görüşmenin bu bağlamda gelecekteki adımlar için önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede, ikili işbirliği alanları, gümrük konuları ve karşılıklı yatırım fırsatlarının ele alındığını kaydeden Bolat, "Dost ve komşu ülke Bulgaristan ile yürüttüğümüz politikalar ticaret hacmimizi artırmaya devam edecek yükümlülüklerdir. Bu nedenle, Karadimov ve heyetine ülkemizdeki misafirperverliğimiz için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fitch'in Raporu: Avro Bölgesi Büyümesi Toparlanıyor
2
Bakan Bolat, Kosova ile Ekonomik İşbirliği Geliştiriyor
3
Bakan Bolat ve Karadimov Arasında Ticaret Görüşmesi
4
Kırsalda Kadın İstihdamını Artıran Proje Tamamlandı
5
Avrupa Borsaları Düşüşte
6
TSKB'den 9 Aydaki Kredi Büyümesi ve Sürdürülebilirlik Vurgusu

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı