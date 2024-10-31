Bakan Bolat ve Karadimov Arasında Ticaret Görüşmesi

Bakan Bolat'tan Bulgaristan İle İşbirliği Vurgusu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bulgaristan Yenilik ve Büyüme Bakanı Rosen Karadimov ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Bolat, Balkan İş ve Yatırım Forumu çerçevesinde sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, komşu ülke Bulgaristan ile olan ilişkilerin ikili ticaret hacmine olumlu etkilerinin bulunduğunu ve işbirliklerini güçlendirmek için yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti. "Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve yeşil mutabakat başta olmak üzere Bulgaristan ile yakından çalışmayı arzu ediyoruz", diyen Bolat, gerçekleştirilen görüşmenin bu bağlamda gelecekteki adımlar için önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede, ikili işbirliği alanları, gümrük konuları ve karşılıklı yatırım fırsatlarının ele alındığını kaydeden Bolat, "Dost ve komşu ülke Bulgaristan ile yürüttüğümüz politikalar ticaret hacmimizi artırmaya devam edecek yükümlülüklerdir. Bu nedenle, Karadimov ve heyetine ülkemizdeki misafirperverliğimiz için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.