Bakan Bolat Volta V1'i İnceledi — Yerli Elektrikli Araçtan Etkilendi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Düzce'de tamamı yerli mühendislerce geliştirilen Volta V1'i inceledi ve imzaladı; araç 100-130 km menzil, 75 km/s hız sunuyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 17:23
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 17:28
Bakan Bolat, Düzce'de Yerli Üretim Volta V1'i İnceledi

Düzce’de yerli imkanlarla üretilen elektrikli aracı inceleyen Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, seri üretimi devam eden ve yollardaki yerini alan Volta V1 modelini beğeniyle karşıladı. İncelemenin ardından Bakan Bolat, aracı imzaladı.

Elektrikli bisiklet ve motosiklet alanındaki tecrübelerini dört tekerlekli araç segmentine taşıyan Volta Motor tarafından, tamamı yerli mühendisler tarafından tasarlanan ve geliştirilen araç hakkında bilgi veren isimler arasında şirket kurucuları Mustafa İnci ve Fatih Bayraktar yer aldı.

Ziyarette Bakan Bolat’a; Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık ve AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu da eşlik etti.

Teknik Özellikler

Volta V1’in öne çıkan teknik verileri şu şekilde:

Güç: 13.5 kilowatt

Batarya: 96 volt, 100 amper

Menzil: Yaklaşık 100-130 kilometre

Maksimum hız: 75 km/saat

Şarj süresi: Ev tipi elektrik ile yaklaşık 3,5 saat

Kullanım koşulu: Volta V1’i 16 yaşından büyük herkes A ve B sınıfı ehliyet ile kullanabiliyor.

Volta V1, yerli mühendislik ve üretimle geliştirilen bir model olarak dikkat çekiyor; seri üretim ve yollarla buluşma süreci devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

