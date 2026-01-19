Manisa'da Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Güçleniyor: 62 Kapasiteli İstasyonlar

Manisa'da elektrikli araç şarj altyapısı güçleniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Manisa Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kent genelinde kurulan elektrikli araç şarj istasyonları, çevre dostu, güvenli ve erişilebilir ulaşım hedefleri doğrultusunda hızla yaygınlaşıyor.

Belediyenin sürdürülebilir ulaşım vizyonu doğrultusunda yapılan yatırımlar, vatandaşların temiz enerjiye erişimini kolaylaştırırken karbon salınımının azaltılmasına da katkı sağlıyor. Yeni nesil şarj istasyonları sayesinde elektrikli araç sahipleri, araçlarını daha hızlı ve pratik şekilde şarj edebiliyor.

Mevcut durum ve hedefler

6 farklı lokasyonda toplam 62 araç kapasiteli şarj istasyonunun hizmet verdiğini bildiren Manisa Enerji Genel Müdür Yardımcısı Alper Ayan, ilk şarj istasyonunun tam otomasyonlu otopark önüne kurulduğunu belirtti.

Ayan, hızlı şarj sistemleri sayesinde araçların 40-45 dakika içerisinde şarj edilebildiğine dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Şehrimizin dört bir yanını şarj istasyonlarıyla donatarak, geleceğin teknolojisi olan elektrikli araç altyapısını hızlı bir şekilde oluşturuyoruz. Bir yıl içinde 60’tan fazla cihaz kurduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’nun destekleri bizleri cesaretlendiriyor. Manisa’ya hizmet etmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz"

Yapılan yatırımlar yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor; Manisa'nın geleceğin ulaşım altyapısına hazırlanmasına da imkan tanıyor. Belediye, enerji verimliliğini artırarak kent genelinde daha fazla şarj noktası kurmayı planlıyor.

