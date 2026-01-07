TESK Başkanı Palandöken: Borçlu Esnaf da Sağlık Hizmetlerinden Yararlanacak

2016 adımları ve 2026 düzenlemesiyle muayene ve tedavi imkanı sağlandı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "2016 yılından itibaren Cumhurbaşkanımızın attığı adımlarla esnafımızın borçlu olsa dahi sağlık hizmetlerinden faydalanmasının önü açıldı. Bu uygulamanın 2026 yılının 31 Aralık tarihine kadar sürdürülmesine yönelik düzenleme de yapılmış oldu" dedi.

Palandöken, Bağ-Kur’lu esnafın tedavi görebilmesinin ardından ilaç teminine de erişim sağlanması gerektiğini vurguladı: "Dolayısıyla esnaf ve sanatkarlarımız, başta kendileri olmak üzere bakmakla yükümlü oldukları aile fertleriyle birlikte bu hizmetlerden yararlanabilecek."

"Sosyal devlet anlayışı gereği vatandaşlarımızın hastaneye gidip muayene olamadan ya da tedavi olamadan geri dönmelerinin önüne geçilmiş olması son derece önemli bir adımdır. Bu nedenle teşekkür ediyoruz" diyen Palandöken, reçetelerdeki ilaç temininde yaşanan sorunların hâlen sürdüğünü belirtti. İlaç sorunu çözüldüğünde esnafın tedavi olma imkânı artacak, sağlık süreci daha verimli işleyecektir.

"Sorunun tamamen çözüleceğine inanıyoruz"

Tedavi sürecinin ilk adımının atıldığını ifade eden Palandöken, "Bundan sonraki süreçte ödeme sorunlarının da bir nebze daha hafifletilmesi, esnafımızı daha da rahatlatacaktır. Ancak şu aşamada en azından hastaneye gidip teşhis konulabilmesi sağlanmış, tedavi sürecinin ilk adımı atılmıştır. İfade ettiğim gibi tedavinin tamamlanabilmesi için ilaçlara erişimin de sağlanması noktasında önümüzdeki görüşmelerde bu konunun da çözüme kavuşacağını ve artık bir problem olmaktan çıkacağını tahmin ediyoruz" dedi.

